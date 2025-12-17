Municipal
Es reactiva l’ascensor de l’ermita del Camí de Cambrils després d’un any aturat
L’actuació millora l’accessibilitat d’un dels espais més valorats del municipi
L’ascensor de l’ermita de la Mare de Déu del Camí torna a estar en funcionament després d’un any d’aturada per problemes tècnics. L’Ajuntament de Cambrils ha invertit 6.494 euros, IVA inclòs, per posar a punt la instal·lació i adaptar-la a la normativa vigent, incorporant-la al contracte de manteniment dels ascensors municipals.
Un cop superat l’últim tràmit de revisió, l’ascensor estarà plenament operatiu de cara al concert de Nadal de la Coral Verge del Camí i la Coral Jove, previst per aquest diumenge 21 de desembre a l’ermita.
L’alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha destacat que “l’ermita és un espai molt estimat pels cambrilencs i cambrilenques i ha de ser accessible per a tothom”, subratllant que la reparació respon a un compromís amb les persones grans i amb mobilitat reduïda.
La reparació s’ha dut a terme en el marc del conveni signat el passat octubre entre l’Ajuntament i la Parròquia de Santa Maria, pel qual el consistori assumeix el manteniment i la gestió de l’espai durant un període de 15 anys, prorrogables.