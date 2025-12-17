Societat
Cambrils posa fi al porta a porta a Vilafortuny i al Molí de la Torre
L’Ajuntament recuperarà el sistema de contenidors a la via pública a partir del 31 de desembre
L’Ajuntament de Cambrils deixarà de prestar de manera definitiva el servei de recollida de residus porta a porta als barris del Molí de la Torre i a una part de Vilafortuny. L’última recollida amb aquest sistema domiciliari amb identificació es durà a terme la nit del dimarts 30 de desembre.
La decisió respon, segons el consistori, a la voluntat de donar resposta a l’opinió majoritària de la ciutadania. A partir d’aquesta data, la recollida selectiva tornarà al model anterior, basat en contenidors situats a la via pública.
Per informar del canvi, l’Ajuntament, a través de Secomsa, enviarà una carta a les persones residents afectades i col·locarà cartells informatius a les diferents àrees de contenidors. A més, la informació es difondrà a través de les xarxes socials, el web municipal, la ràdio local i altres mitjans de comunicació.
Tot i la retirada del porta a porta en aquestes zones, el consistori assegura que continuarà treballant per millorar la gestió dels residus, reduir inconvenients i fomentar el reciclatge i la sostenibilitat, amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible a la ciutadania.
El sistema porta a porta es va implantar com a prova pilot l’1 de juliol de 2024 als barris del Molí de la Torre i part de Vilafortuny amb la voluntat d’incrementar la recollida selectiva. L’Ajuntament ha volgut agrair la implicació de les persones que han participat en el projecte durant aquest any i mig.