S’ajorna el Nadal Malcasat de Torredembarra per previsió de pluja
L'organització ja busca una nova data per a la celebració
La jornada del Nadal Malcasat, prevista per aquest dissabte, 20 de desembre, ha quedat ajornada a causa de les males previsions meteorològiques. L’organització comunicarà en els propers dies la nova data, prevista pel primer trimestre de 2026.
El Ball de Malcasats de Torredembarra, entitat organitzadora, ha pres aquesta decisió amb antelació per raons logístiques i basant-se en els models meteorològics que pronostiquen pluja pel dia previst.
Les activitats incloïen la representació ‘La gran boda malcasada’, un concurs d’arrossos i una festa en format de ‘tardeig’ a la plaça del Castell de Torredembarra. Davant l’amenaça del mal temps, s’ha optat per l’ajornament.
Les persones amb tiquet ja adquirit podran utilitzar-lo a la nova data, o sol·licitar-ne la devolució. La informació sobre com fer-ho es comunicarà properament a les xarxes socials del Ball de Malcasats.