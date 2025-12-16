Policial
Més de 200 articles retirats a Roda de Berà per risc per a la salut en un operatiu policial
Joguines i productes sense certificació europea s'han confiscat en quatre establiments
Aquest matí, la Policia Local de Roda de Berà, juntament amb dues patrulles de Mossos d’Esquadra i dues de la Guàrdia Civil, ha inspeccionat quatre establiments comercials del municipi per detectar possibles infraccions que poguessin posar en risc la salut de la ciutadania, especialment dels infants.
Durant l’operatiu, s’han intervingut més de 200 articles, amb un valor total superior a 1.200 euros. Entre aquests, hi havia joguines sense la marca CE, que no compleixen amb els requisits de seguretat de la Unió Europea, així com productes de cosmètica, ambientadors i perfums de procedència no demostrable legalment. A més, s’han detectat dues infraccions administratives de seguretat als establiments i tres infraccions de la Llei 12/1995 de repressió del contraban.
El cap de la Policia Local, Antonio Gómez, ha subratllat la importància que els consumidors comprovin que les joguines portin el segell CE, que garanteix el compliment de les normes europees de seguretat i salut.
Aquest operatiu s’emmarca dins de les inspeccions periòdiques realitzades per assegurar que els productes comercialitzats al municipi compleixin amb la normativa i no representin un risc per a la població.