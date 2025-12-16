Societat
FUPS-Sumem per Salou celebra l’aperitiu de Nadal al TAS
La trobada vol ser un espai per compartir les festes nadalenques i reforçar els vincles entre la comunitat local.
FUPS-Sumem per Salou celebrarà aquest dimecres, 17 de desembre, a les 20 h, l’aperitiu de Nadal al vestíbul del Teatre Auditori de Salou (TAS). La trobada vol ser un espai per compartir les festes nadalenques i reforçar els vincles entre la comunitat local.
L’acte, organitzat per Formació Unitat per Salou (FUPS) i Sumem per Salou, s’emmarca dins la programació institucional de Nadal i neix amb la voluntat de fomentar la convivència, el reconeixement i la celebració col·lectiva. La convocatòria és oberta a tota la ciutadania.
Durant la vetllada, els assistents podran gaudir d’un ambient festiu i distès, ideal per intercanviar salutacions nadalenques, fer balanç de l’any que s’acaba i encarar amb optimisme els reptes i projectes de futur.
L’alcalde de Salou, Pere Granados, convida tota la ciutadania a participar en aquest acte de trobada i celebració.
Aprofitant aquestes dates tan significatives, FUPS-Sumem per Salou vol reafirmar el seu compromís amb la cohesió social i amb la promoció d’espais de convivència que contribueixin a enfortir el sentiment de comunitat durant les festes nadalenques.