Seguretat viària
La Diputació de Tarragona retira prop de 200 animals atropellats en un any
Els porcs senglars representen un terç dels casos en una xarxa de prop de 1.100 quilòmetres de carreteres.
La Diputació de Tarragona ha retirat fins al 30 de novembre d’aquest 2025 un total de 178 animals atropellats a les carreteres de la seva titularitat, que sumen 1.088,33 quilòmetres. Una xifra que encara podria augmentar lleugerament durant el mes de desembre i que posa de manifest la incidència dels atropellaments d’animals en la seguretat viària del territori.
Del total d’exemplars retirats, el 33% han estat porcs senglars, amb 58 casos registrats. Tot i això, l’espècie més afectada enguany ha estat el gat, amb 65 animals atropellats. La llista inclou també gossos, guineus, toixons, cabirols, cérvols i fagines.
Els atropellaments s’han detectat en 74 de les 191 carreteres gestionades per la Diputació, especialment a les comarques del Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Ebre. En el balanç dels darrers tres anys, les vies amb més incidència han estat la TP-2031 (de Tarragona a la C-51), la T-314 (del Parc Samà a Reus) i la TP-7225 (de Reus al Morell).
La localització dels animals es fa principalment durant les inspeccions rutinàries dels equips de l’àrea d’Infraestructures del Territori, tot i que també s’hi arriba a través d’avisos dels Mossos d’Esquadra, ajuntaments o particulars. Quan l’animal encara és viu, s’activa el cos d’Agents Rurals; si és mort, la Diputació en gestiona la retirada i incineració en un termini màxim de dues hores.
Les dades es mantenen relativament estables respecte als darrers anys: el 2024 es van recollir 231 animals atropellats i el 2023, 228. En tots dos exercicis, els gats i els porcs senglars també van encapçalar les estadístiques.
Des de la Diputació insisteixen que la rapidesa en la retirada dels animals és clau per minimitzar riscos i garantir la seguretat dels conductors en una xarxa viària extensa i molt transitada.