Policial
Cambrils retira 180 joguines perilloses del mercat abans de Nadal
El dispositiu “Joguines segures” va comptar amb Policia Local, Mossos, Guàrdia Civil i Consum
Ahir al matí, un dispositiu policial conjunt a Cambrils va acabar amb el decomís de 180 joguines que no complien la normativa de seguretat i etiquetatge. L’actuació forma part de la campanya “Joguines segures” prèvia a les festes de Nadal, amb la participació de la Policia Local de Cambrils, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia, Inspecció de Treball i Seguretat Social, i l’Agència Catalana de Consum.
Les inspeccions es van realitzar en tres establiments del municipi, amb l’objectiu de comprovar que els articles adreçats a infants compleixin els estàndards de qualitat, estiguin correctament etiquetats i no es confonguin amb armes de foc. Durant l’operatiu també es van aixecar actes per altres infraccions administratives relacionades amb els establiments.