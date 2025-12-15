Societat
Rebuig cap a les pantalles acústiques del corredor mediterrani a Tarragona
Mercaderies per l'interior recorda a Adif que existeixen alternatives més modernes, barates i menys intrusives
La plataforma Mercaderies per l'Interior ha presentat al·legacions al projecte d'Adif per evitar el soroll del pas del corredor mediterrani pel Tarragonès tot argumentant que la instal·lació de pantalles acústiques tindrà efectes "altament lesius" en matèries paisatgística, urbanística, ambiental, social i econòmica. L'ens estatal va publicar al BOE aquest novembre el seu pla per fer mitigar el soroll als grans eixos ferroviaris. L'entitat Tarragona Avança, dins la qual s'integra la plataforma, ha formalitzat el tràmit en el tram que afecta Vila-seca, Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Han denunciat que la implantació de l'ample estàndard i les seves modificacions no tenen els estudis ambientals que exigiria la normativa europea.
Tampoc el pla contra el soroll s'hauria sotmès a avaluació d'impacte ambiental. En aquest sentit, constaten que les obres físiques i estructurals comportaran impactes ambientals i paisatgístics de forma "evident".
Segons han afegit, la solució escollida per Adif és la "més agressiva i menys eficient". L'acusen d'ignorar alternatives més modernes, barates i molt menys intrusives. En aquest sentit, recorden que les pantalles proposades poden assolir fins a sis metres d'alçada, amb un impacte "sever" sobre el paisatge i la qualitat de vida de la zona.