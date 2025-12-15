Meteorologia
La pluja registra acumulacions abundants al Priorat i el Baix Ebre amb gairebé 150 mm a Falset
El Perelló, Torroja de Priorat i l'Ametlla registren acumulacions de més de 80 mm
La pluja ha estat abundant a sectors del prelitoral i de Ponent, sobretot al Priorat, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. D'acord amb les dades, on més aigua s'ha acumulat és a Falset, amb gairebé 150 mm de precipitació acumulada fins a les 9.30 h.
També destaquen els registres de 95,1 mm al Perelló (Baix Ebre); 83,4 a Torroja del Priorat (Priorat); 82,9 a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) i 67,1 a Tivissa (Ribera d'Ebre). Amb tot, ha plogut arreu de Catalunya durant la nit i matinada, llevat d'alguns trams de la Costa Brava.