El Consell del Tarragonès premia les trajectòries professionals de Xavier Grasset i Daniel Espasa
Aquest diumenge es van entregar els premis anuals de l’ens comarcal a la Nou de Gaià
El Consell Comarcal del Tarragonès va lliurar ahir al matí els seus premis anuals, un acte que enguany es va fer al Casal Municipal de la Nou de Gaià.
Es tracta de tres convocatòries, dos premis i una beca d’investigació, gestionades des de la comissió de Cultura de l’ens comarcal. Aquest 2025, la XXIV edició del Premi de Difusió Eutyches ha recaigut en el periodista i comunicador vila-secà, Xavier Grasset, mentre que el premi de Creació Lucius Anneus Florus se li ha concedit al músic i compositor canongí, Daniel Espasa.
Pel que fa a la beca d’investigació, que aquest 2025 arribava a la XXVIa edició, se l’ha endut Carlos Terrón, amb la proposta Els comuns i les universitats al Baix Gaià al segle XVII. El projecte ha estat el mereixedor dels 2.450 euros de la beca i la publicació dins la col·lecció Els llibres del Consell. Tant els guardons com la beca compten amb la col·laboració de l’empresa Repsol.
L’acte de lliurament dels premis va estar amenitzat i, al mateix temps, conduït pels integrants de la companyia Projecte Ingenu, Gerard Marsal i Neus Pàmies. En un muntatge senzill però captivador, concebut per Marc Chornet, al llarg de l’acte es van interpretar diverses peces tradicionals, passades pel sedàs de l’harmonització moderna i que servien com a nexe justificatiu del que representa la cultura com aglutinadora d’un espai geogràfic molt concret, en aquest cas, el tarragoní.
Creació i improvisació
Dani Espasa va ser el primer a recollir el guardó corresponent a la creació. Aquest músic canongí ha destacat en la seva trajectòria, tal com assenyalava el jurat, «com a multiinstrumentista, director, compositor, arranjador, productor i professor».
Espasa recordava a l’hora d’agrair el premi els seus estudis al conservatori de Tarragona «ubicat en un dels edificis més bonics d’entre tots els conservatoris que he conegut». També destacava la importància de la seva herència familiar, sense la qual «potser jo ara no seria músic». Més dedicat ara a produccions musicals per a teatre, Espasa destaca que la seva tria per la música barroca, segurament, també tenia molta veure amb «la possibilitat d’improvisació que permet que la interpretes, és a dir, de creació, com defineix el premi que avui rebo».
Posteriorment va ser Xavier Grasset qui va recollir el premi Eutyches de difusió de mans de Josep Figueras, alcaldessa de la Nou de Gaià.
El jurat va valorar en la figura de Grasset, la seva sòlida trajectòria, el seu rigor i estil que ha sabut aplicar tant a la premsa escrita, la televisió i especialment a la ràdio. Del vila-secà també es va destacar el seu «compromís amb el territori».
En el moment de recollir el guardó Grasset va tenir un esment especial al suport que sempre ha rebut de la seva família, «els que sempre han aguantat els inconvenients d’aquesta feina i que no hi sigui sempre».
El periodista ha recordat els seus inicis adolescents en el sector de la comunicació a la revista El Pont de Fusta de Vila-seca i Salou, «que tenia com a lema, la revista que no es venia. Defensant la seva independència... i també perquè era gratuïta», i afegia, «potser també tenia a veure que ningú no cobrava i que es feia gràcies al voluntariat».
Grasset, però, acabava justificant com tot l’aprenentatge del periodisme més local, «entrevistant el Ramon Cendra de la bodega del poble, no tenies la mateixa repercussió que, com he pogut fer-ho després, a Mikhaïl Gorbaxov, Yasser Arafat o Jordi Pujol, però l’essència a l’hora de fer les preguntes, és la mateixa».
L’acte el va tancar el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Joan Martí Pla, qui va voler destacar que els premis constituïen l’esdeveniment més important que al llarg de l’any, convoca l’ens.