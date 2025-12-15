Nadal
Cambrils converteix quatre places en zones d'activitats de Nadal per a infants
La nova Fireta de Nadal proposa jocs i tallers gratuïts del 27 de desembre al 4 de gener
La Fireta de Nadal de Cambrils convertirà quatre places en espais de diversió, joc i aprenentatge pels infants els dies 27 i 30 de desembre i 2 i 4 de gener. La regidora d’Infància i Joventut, Natàlia Pleguezuelos, ha presentat aquesta iniciativa que busca oferir activitats creatives i lúdiques per a tota la família durant les vacances nadalenques.
Els infants podran participar en jocs com el llançament de sac màgic, boles de neu voladores, tallers de decoració i barrets màgics, entrenament d’Elfs o el camí de les estrelles. Cada plaça comptarà amb cinc jocs i un espai d’acollida on els participants podran marcar els jocs realitzats al seu bitllet i participar sense cues. També hi haurà un Bingo Musical de Nadales obert a tothom.
La Fira dels Elfs arribarà a les places de la Vila i Mossèn Batalla amb música i activitats per convertir-se en ajudants del Pare Noel, mentre que a les places del Pòsit i del Setge es podrà gaudir del Nadal de les Estrelles, amb reptes d’equilibri, punteria i habilitats manuals.
Les activitats són totalment gratuïtes i inclusives, amb accés preferent per a infants amb necessitats especials, assegurant una experiència participativa i segura per a tothom. La Fireta complementa altres propostes nadalenques de la ciutat, com la Fira del Parc del Pinaret i el Nadal més divertit de la Unió de Botiguers.