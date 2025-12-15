Cultura
El 28è Pessebre dels Estels atrau més de 5.000 visitants i estrena amb èxit el passi matinal
La iniciativa de la Masia de Castelló, amb 350 voluntaris, consolida la seva cita nadalença emblemàtica
El 28è Pessebre dels Estels de la Masia de Castelló ha tancat amb un balanç molt positiu, superant els 5.000 visitants durant els quatre dies de celebració, els dies 6, 7, 13 i 14 de desembre. Segons el president de l’Associació Masia de Castelló, Santi Nomen, una de les novetats d’enguany ha estat el nou passi matinal, pensat per a gent gran i persones amb sensibilitat a la foscor, que ha registrat més de 600 participants i que es mantindrà en properes edicions.
El pessebre ha omplert de vida l’antic nucli de Castelló amb prop d’una quarantena d’escenes que recreaven passatges bíblics i oficis tradicionals com forner, fuster, barber, matalasser o bugaderia, oferint als visitants una experiència immersiva en un entorn patrimonial únic.
El projecte ha comptat amb la participació de prop de 350 voluntaris, que han fet possible el desenvolupament de l’activitat i han reforçat l’esperit comunitari que caracteritza el pessebre. Amb gairebé 30 anys d’història, el Pessebre dels Estels s’ha consolidat com una de les cites nadalenques més emblemàtiques del territori i un dels pessebres vivents de referència de Catalunya.
La iniciativa està organitzada per l’Associació Masia de Castelló, amb el suport de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), i la col·laboració de diverses empreses locals.
En aquesta línia, continua obert el 9è Concurs de fotografia a Instagram “Pessebre dels Estels”, organitzat per la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament, amb l’objectiu de difondre el pessebre i el seu entorn. Les fotografies es poden etiquetar amb #pessebredelsestels2025 fins al 30 de desembre, i la imatge guanyadora rebrà una nit d’hotel amb sopar, esmorzar i accés a les piscines a La Figuerola Hotel & Restaurant.