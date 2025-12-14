Gastronomia
El poble de Tarragona on es produeix un dels millors olis d'oliva verge de Catalunya
Diversos productors de la demarcació van ser premiats en la gala de dissabte, organitzada pel Govern
Diversos olis tarragonins s'han fet espai entre la llista de guardonats de la segona edició dels Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya, celebrats aquest dissabte a les Borges Blanques en el marc de la primera Nit de l'Oli d'Oliva Verge Extra Català.
La gala, presidida pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, va reunir una àmplia representació del sector oleícola i de les institucions comarcals i territorials d’arreu de Catalunya.
Aquesta edició ha concedit 72 guardons, repartits entre les diferents categories dels premis, que han reconegut un total de 186 olis. 31 d'aquests premis es van repartir a olis produïts a la demarcació de Tarragona.
Els municipis que acumulen més guardons són La Sénia i Batea, amb 5 cadascun. El productor senienc reconegut va ser Miliunverd, que va guanyar la categoria de Millor oli afruitat verd mitjà de petits productors amb Arbor Sacris i Casolí. Miliunverd també va destacar en la categoria de Millor monovarietal farga, amb Arbor Sacris, que també va guanyar Millor embalatge.
Per la seva banda, el bateà Comercial Az-Azeytun va ser considerat el Millor oli afruitat verd lleuger de petits productors gràcies a Arbequina i Ella i Naltres. També va guanyar Millor oli afruitat madur de petits productors amb Ella i l'Ariadna i Ella i l'Adam, i Millor monovarietal arbosana amb Ella i Naltres.
Altres productors tarragonins reconeguts van ser:
Afruitat verd mitjà de grans productors:
Baronia de Cabacés Cooperativa de Cabacés.
Mallafré Ecològic, Olis Mallafré (Montbrió del Camp).
Priordei 1789 Arbequina, Agro Foods & Commerce (Margalef).
Baronia de Cabacés Ecològic, Cooperativa de Cabacés.
Afruitat verd lleuge de grans productors:
Molí del Llarg Eco, Industrial Agrícola Forés (Vinallop).
Afruitat madur:
Oli padrí, Mas montseny (El morell).
Oli amagat, Ramon Rojo Puerto.
Caterra Empeltre, Cooperativa Pobla Massaluca.
Etim, Agrícola Falset Marçà.
Caterra Empeltre Arbequina, Cooperativa Pobla Massaluca.
Olis d'oliva verge extra de petits productors:
Afruitat verd intens:
Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis (El Perelló).
Identitat Olive Oil Empeltre, Identitat Olive Oil (Horta de Sant Joan).
Afruitat verd mitjà:
Oleum Naturale, PZ Turch (Tortosa).
Afruitat verd lleuger: Massís del Port 1898 Verd Arbequina, Agrícola Sant Josep Bot.
Afruitat madur: Verolat de l'Ebre, Miquel Pérez Vallés.
Olis de producció ecològica: Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis.
Millor monovarietal empeltre: Verolat de l'Ebre, Miquel Pérez Vallés (Ascó).
Millor monovarietal picual: Mas Montseny Selecció Picual, Mas Montseny.
Millor monovarietal morruda: Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis.
Millor embalatge: Baronia de Cabacés, Cooperativa de Cabacés.
Millors olis grans productors 2025:
Coll de l'Alba Morruda, Xavier Guilera Ximenis.
Identitat Olive Oil Empeltre, Identitat Olive Oil (Horta de Sant Joan).