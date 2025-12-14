Meteorologia
El Meteocat activa l'alerta per pluges intenses aquest dilluns a Tarragona
El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de ruixats localment intensos entre les 7 hores i la 1 de la matinada
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest diumenge l’avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, que estarà actiu des de les 7 del matí de dilluns i fins a la 1 de la matinada de dimarts.
Segons el Meteocat, hi ha la possibilitat que es registrin precipitacions superiors als 20 mil·límetres en només 30 minuts. L’avís és de grau de perill moderat, d'1 sobre 6, corresponent al nivell groc.
Les comarques tarragonines afectades per aquest episodi són el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp i el Priorat. Concretament, es preveu que les precipitacions intenses s'iniciïn a les 6 hores del matí i finalitzin al voltant de les 18 hores de la tarda.
L'avís també afecta les comarques de les Garrigues, el Segrià, la Noguera, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva.