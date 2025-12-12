Oci
Viu el Nadal al Camp de Tarragona: pessebres, fires i activitats familiars per a tots els gustos
Aquest desembre, Tarragona ofereix una agenda nadalenca plena de màgia, música i activitats per a grans i petits.
Tarragona i els seus voltants es preparen per viure un Nadal carregat d’activitats de lleure, cultura i tradició. A Cambrils, del 19 al 21 de desembre, el Parc del Pinaret acollirà la primera Fira de Nadal, amb una quinzena de parades de comerços locals i un programa d’activitats per a tots els públics. Entre les propostes més destacades hi ha el trenet de la màgia arrossegat per Rudolf, tallers infantils gratuïts, concerts com el de Christmas Band, i un vermut nadalenc amb Dj Nacho Lascasas. La cloenda comptarà amb una cercavila, música i una espectacular nevada final que transformarà el parc en un escenari de conte. La fira també oferirà franges adaptades a persones amb autisme i alteracions sensorials.
Pels amants de la cultura i la creativitat, CaixaForum Tarragona presenta una programació especial amb activitats familiars fins al 4 de gener. Entre les propostes hi ha l’obra de teatre Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles, tallers musicals com Jo canto en família per Nadal, projeccions del cinema d’animació del programa Petits cinèfils, i experiències creatives com el taller Artefacte: una casa objecte. A més, es podrà visitar l’exposició fotogràfica Colors del món de National Geographic.
A Reus, la tradició nadalenca també pren protagonisme amb el Mercat de Nadal del Mercadal, que ha obert portes un any més i es podrà visitar fins al 23 de desembre. La plaça s’omple de parades amb figures de pessebre de totes les mides, tions, decoració nadalenca, llaminadures i productes típics, convertint-se en un dels punts neuràlgics de l’ambient festiu al Baix Camp. Amb horari de 9 a 21 h, el mercat es consolida com un espai de passeig i trobada per a famílies i visitants, completant una oferta nadalenca diversa que s’estén per tot el territori,