Policial
Torredembarra intensifica els controls d’alcohol i drogues per Nadal
Del 12 al 21 de desembre, la Policia Local intensifica els controls de trànsit per conduir amb seguretat.
La Policia Local de Torredembarra durà a terme del 12 al 21 de desembre una campanya de control d’alcoholèmia i drogues, coordinada pel Servei Català de Trànsit, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat viària i fomentar un canvi cultural en la conducció segura. Durant aquests dies, s’establiran controls preventius en diferents punts del municipi i en diverses franges horàries, amb especial atenció a la circulació durant les Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis, tal com contempla el Pla de Seguretat de la temporada.
La campanya recorda que conduir amb una taxa d’alcohol entre 0,25 i 0,50 suposa una infracció administrativa i superior a 0,50 és un delicte, amb la corresponent instrucció de diligències, i que qualsevol d’aquestes infraccions comporta la retirada de sis punts del carnet de conduir.
Amb aquestes mesures, la Policia Local pretén garantir la seguretat viària i conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar les normes bàsiques de trànsit per evitar accidents.