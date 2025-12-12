Cultura
L’Orfeó Canongí obrirà la temporada del 2026 amb set actes i un nou abonament
El Teatre destaca que ha tancat el 2025 amb un aforament de més del 90% en tots els espectacles
El Teatre Orfeó Canongí estrenarà una nova temporada d’arts escèniques entre els mesos de gener i juliol amb una diversitat que se centrarà en la comèdia, acompanyada amb propostes feministes, musicals i teatrals. Durant aquest període, que s’estendrà durant l’hivern i la primavera, els veïns de la Canonja també optaran a un nou abonament de 50 euros, que inclourà les set propostes que completen el programa.
«El preu és gairebé simbòlic, i una opció fantàstica per a regalar», assegurava el regidor de Cultura, Salvador Ferré. L’edil també destacava que el consistori ha «avançat» les dates per adquirir el nou abonament, al 15 de desembre, precisament per promocionar l’abonament com a regal per a les festes de Nadal.
Propostes fresques
La temporada obrirà amb El Substitut el 24 de gener de 2026, una comèdia de Pep Plaza basada en un monòleg amb diverses facetes. L’àmbit musical s’estrenarà amb Camí a Buenos Aires, de l’entitat Camerata XXI, una exploració del tango argentí, el dia 22 de febrer. El 7 de març arribarà la primera proposta de «caràcter feminista», Calladitas estais más guapas, un espectacle còmic íntegrament escrit per dones.
El teatre també tindrà el seu lloc en l’escena el 21 de març, amb la representació Cancun, de Jordi Galceran, una comèdia reflexiva sobre les expectatives vitals. L’orquestra impossible (11 d’abril) homenatjarà les festes municipals i la seva música, acompanyant-se de Nightingale Gospel Quintet (16 de maig) i l’experiència autobiogràfica Loop (13 de juny), que tancaran els actes.
El regidor de cultura també destacava que, durant el 2025, es va assolir el 93,5% d’aforament en les actuacions. A més, Ferré remarcava que «el 68% dels assistents eren canongins, amb un 32% de fora del municipi». «S’ha intentat seguir la línia dels últims tres anys des de la reforma del Teatre, però amb programació de més qualitat», deia l’edil.
Entre les novetats, el tècnic de cultura municipal, Felicià Canyelles feia esment de l’aposta per la comèdia per iniciar l’any indicant que la intenció és «que la programació sigui variada». Canyelles també confessava la «satisfacció» en relació amb l’aforament, «tenint en compte que a la Canonja som 6.000 habitants».