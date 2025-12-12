Economia
La inflació baixa lleugerament fins al 2,8% al novembre a Tarragona i les Terres de l'Ebre
L'habitatge i els subministraments i les begudes i els aliments continuen amb preus a l'alça
La taxa anual de l'Índex de Preus al Consumidor (IPC) s'ha reduït lleugerament aquest novembre, respecte al mes anterior, i cau per sota del 3% a Tarragona i les Terres de l'Ebre. La inflació s'ha situat en el 2,8%, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Els productes que s'han encarit més, respecte al mateix mes de l'any passat, tornen a ser l'habitatge i els subministraments d'aigua, electricitat i el gas (5,1%), els restaurants i hotels (4,5%), així com les begudes alcohòliques i el tabac (4,3%) i els aliments (2,9%). Només han mantingut preus el vestit i calçat. Cap de les categories taxades s'ha abaratit en comparació amb el mes de novembre de 2024.
Respecte al mes d'octubre d'enguany, l'IPC no s'ha mogut. Mentre que la inflació en l'educació i en el menjar i les begudes ha incrementat un punt i mig punt, respectivament, hi ha hagut abaratiments mensuals subtils en el habitatge i subministraments i en l'oci i la cultura.