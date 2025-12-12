Tecnologia
Els Premis Emprèn guardonen deu empreses del Camp de Tarragona amb una participació rècord
La 13a edició de l’acte va inclinar-se per la intel·ligència artificial com a producte estrella
Els Premis Emprèn han tornat a impulsar deu projectes d’àmbit tecnològic en la seva 13a edició, marcada pel desenvolupament de propostes que han incorporat la Intel·ligència Artificial (IA). Enguany, ha destacat l’augment de la participació per assolir el premi al Millor projecte empresarial, amb gairebé una setantena d’iniciatives presentades. Segons ha ressaltat la Diputació de Tarragona, impulsora dels premis, l’increment ha representat un 44% més respecte a l’any 2024. La institució ha repartit 40.000 euros en total, a més d’un assessorament personalitzat per a una desena d’empreses del Camp de Tarragona en la gestió dels seus projectes.
L’edició d’aquest 2025 ha destacat per la diversitat de les empreses seleccionades per al guardó, vinculades almenys a sis sectors diferents. Entre les guanyadores, tres han desenvolupat projectes amb IA, com el projecte tarragoní Fast Innovation, una plataforma de gestió empresarial intel·ligent i Neuhera (Vandellòs i Hospitalet de l’Infant), que crea una teràpia immersiva. També la proposta calafellenca Neumacare, que proposa un sistema sensorial teràpia no farmacològica que fa ús de la IA per gestionar l’ansietat dels pacients, i que s’aplicarà als centres hospitalaris del municipi.
Entre l’originalitat de les iniciatives guardonades, la rapitenca Aleixandri Studios també va sobresortir amb una proposta de moda de roba absent de gènere i portada a terme amb productes sostenibles i reciclats. La resta de projectes guanyadors són: Frater Fencing (Sant Jaume d’Enveja), Bounce (Reus), Agrokora Solutions (La Ràpita), Explain Up (Tarragona), La Renaixença (Espluga de Francolí) o Somni Games Studios (Mont-roig del Camp).
Diversitat
Les propostes vinculades amb el sector sanitari van ser les més beneficiades i les més properes a la IA, així com el sector del videojoc, que amb Bounce i Somni Games Studios va tindre dos representants. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, va destacar «l’incomformisme» dels participants gràcies a la diversitat de les propostes, ressaltant «l’aparició de nous sectors en l’emprenedoria» que solucionen «noves necessitats». «Les noves empreses generen ocupació i un impacte molt positiu a la societat, a més de talent i arrelament al nostre territori per crear competència», expressava Llauradó.
La presidenta també ressaltava la «importància de tindre un Premi Emprèn» que «té un valor afegit». El diputat delegat de Persones, Vale Pino, també va destacar «l’impuls de les visites i del mercat».