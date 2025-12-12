Política
Cunit proposarà el canvi de comarca a la Generalitat durant el pròxim mandat
Salvador Illa va transmetre a l’alcalde del municipi que el traspàs de comarca serà «coordinat» amb el Govern
La intenció de Cunit per canviar de comarca avança per ser una realitat durant la pròxima legislatura. El passat 9 de desembre, l’alcalde del municipi, Jaume Casañas, va mantenir una reunió amb el President de la Generalitat, Salvador Illa, per transmetre les preocupacions del consistori, destacant la intenció de Cunit d’unir-se a la província de Barcelona. Segons asseguren des de l’Ajuntament del Baix Penedès, la sessió va generar «bones sensacions», sumant la voluntat de cooperació del Govern durant el procés. «La intenció és fer-ho coordinadament» confirmava el batlle cunitenc.
Des del consistori, però, s’ha assenyalat que «no es portarà a terme ara», sinó «durant la pròxima legislatura municipal». La principal problemàtica per no executar ara la consulta de canvi és la necessitat de calendaritzar les eleccions municipals per assegurar legislativament el traspàs. L’alcalde de Cunit explicava que, en cas que el traspàs es porti a terme ara, existeix el perill que el municipi quedi en un «limbe legislatiu». D’altra banda, des de la Generalitat han advertit que el canvi haurà de ser únicament de comarca provisionalment, a causa de la impossibilitat que actualment representa realitzar el canvia de província, gestionat pel Govern estatal.
L’Assemblea Veïnal de Cunit també va manifestar-se aquesta setmana insistint a l’Ajuntament que «aquesta iniciativa mereix un debat intens sobre les possibles conseqüències d’un canvi administratiu», subratllant que «els efectes negatius podrien ser significatius si no es gestiona correctament la transició».
Reclamen millores
La reunió també va servir al consistori per reclamar millores al transport per la mancança de línies de tren i alternatives d’autobús, així com per exposar la situació de gran creixement poblacional que viu el municipi. Cunit, que se situa com el poble que més creix a Catalunya, va traslladar al President la necessitat d’ampliar els centres educatius, així com de preveure noves línies a les escoles. També la creació d’una Àrea Bàsica sanitària únicament per a la localitat, i la coordinació amb altres organismes de la Generalitat per millorar el transport públic des de Cunit i al seu pas.
Casañas va ressaltar que «el creixement és una oportunitat», però que «requereix planificació, inversió i implicació directa» per «mantenir uns serveis públics de qualitat». Concretament, l’alcalde ha esmentat que és la conversa es va focalitzar en el servei d’autobusos i en l’augment del servei, reclamant una «modificació de l’estructura».