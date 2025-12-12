Societat
Cambrils instal·la tres nous carregadors per a vehicles elèctrics abans del març 2026
L’Ajuntament instal·larà tres nous punts semiràpids per fomentar la mobilitat sostenible
L’Ajuntament de Cambrils instal·larà en els propers mesos tres nous punts de recàrrega semiràpida per a vehicles elèctrics finançats amb els Fons Next Generation de la Unió Europea amb l’objectiu de reforçar la mobilitat sostenible i eficient a la ciutat. El contracte mixt de subministrament i obra per a la instal·lació dels punts es va adjudicar la setmana passada a l’empresa Etecnic Movilidad Electrica SRL per un import de 30.990 euros més IVA, i es preveu que els treballs comencin les properes setmanes perquè el servei pugui estar en funcionament abans de finals de març del 2026.
Les tres noves estacions, que comptaran amb dues preses cadascuna i una potència igual o superior a 22 kW, es situaran dues al carrer Robert Gerhard, substituint les antigues que fa més de dos anys que no estaven operatives, i una a la plaça Carles Roig per cobrir la zona de la Vila, i seran accessibles a tot tipus d’usuaris de vehicles elèctrics amb places d’estacionament específiques.
Aquesta actuació forma part del projecte Cambrils, Vila Marinera Sostenible, aprovat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en el marc de la convocatòria extraordinària 2023 del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destins i finançat íntegrament amb els Fons Europeus Next Generation-EU, Component 14 i Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La iniciativa permet completar la xarxa d’estacions municipals iniciada amb el punt de recàrrega de la Rambla Jaume I el febrer del 2020. Amb les noves estacions, s’amplia l’oferta de punts gestionats per Aparcam i es complementen altres estacions existents al municipi, com les de la Cooperativa, el Mercadona de l’avinguda Adelaida o el Club Nàutic.