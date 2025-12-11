Medi Ambient
Torredembarra planta més de cent arbres nous gràcies a la mobilització veïnal i escolar
La Festa de l’Arbre 2025 culmina amb la plantació de 112 arbres i arbustos en diferents espais del municipi
La Festa de l’Arbre 2025 ha deixat un balanç de 112 arbres i arbustos plantats a Torredembarra en el marc de les diverses activitats organitzades per l’Associació Mediambiental La Sínia, amb la col·laboració de l’Ajuntament a través de la Regidoria de Sostenibilitat.
La primera de les plantades es va dur a terme el 29 de novembre a la Zona Esportiva Municipal, on els participants van poder conèixer l’origen de la iniciativa i les espècies autòctones que s’hi incorporaven. En aquesta jornada es van plantar 31 exemplars, entre tipuanes, xops blancs, llentiscles i gessamins de flor blava.
La celebració va continuar als centres educatius del municipi els dies 4 i 5 de desembre, amb la participació de més de 200 alumnes de 1r d’ESO dels instituts Ramon de la Torre i Torredembarra. Els joves van plantar 72 unitats al pati del Ramon de la Torre, contribuint a incrementar la biodiversitat als espais educatius. Entre les espècies plantades hi havia tipuanes, jacarandes, abelies, llentiscles, gessamins de flor blava, eugènies i xitalpes.
La iniciativa es va completar amb una plantada a la zona de Cal Dània, on els jardiners municipals van incorporar 9 arbres de fruita i d’ombra —com mèlies, pereres, presseguers, pomeres, atzerolers i cirerers— per ampliar les zones d’ombra i millorar l’espai de pícnic.
La regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz, ha subratllat la importància de la iniciativa: «La Festa de l’Arbre és una oportunitat per reforçar el vincle entre la ciutadania i el nostre entorn natural. Cada arbre plantat és una aposta per un futur més verd i sostenible per a Torredembarra». També ha destacat el paper dels centres educatius: «La implicació dels infants i joves és clau per construir una comunitat més conscient i responsable».