Torredembarra: 25 anys de la rehabilitació històrica de l’antic Castell dels Icart
L’Ajuntament commemorarà el moment amb unes Jornades culturals i un festival de microteatre
L’Ajuntament de Torredembarra celebrarà un quart de segle des de la rehabilitació de l’històric Castell de la família Icart, que des de l’any 2000 acull la Casa de la Vila torrenca. El consistori commemorarà l’històric moment de la renovació de l’edificació amb unes Jornades Commemoratives aquest dissabte, on recordarà el recorregut del patrimoni y els treballs portats a terme per oferir l’espai actual al municipi. L’edifici, però, acumula més de cinc segles d’història.
El castell, construït per Pere Blai, el mateix responsable del Palau de la Generalitat, va representar un encàrrec la família Icart l’any 1565 i és l’única edificació de nova planta del Renaixement català que es conserva a Catalunya. Una fita que Torredembarra va decidir conservar també durant el segle XX, després que el llegat dels Icart «disminuís el seu protagonisme» al Baix Camp segles després de la construcció de l’edifici.
«El castell va entrar en decadència i durant el segle XX, la població se’l va mirar d’esquena», explicava l’historiador Joaquim Nolla. D’acord amb l’expert, l’estructura, «pràcticament abandonada», va fer-se servir per a diverses activitats allunyades de la noblesa, com «tallers de cantaires o espais infantils», assegurava. En aquest aspecte, l’arquitecte encarregat de la rehabilitació del castell entre els anys 1995 i 2000, Xavier Olivé, també destacava que la gent del municipi, avui dia, «encara recorda com hi jugava dins». «Semblava mentida que un edifici d’aquest valor patrimonial estigués abandonat de portes endins», recordava Olivé.
L’edifici va viure 150 anys en estat d’abandonament, fins a l’adjudicació dels treballs per renovar-lo i adequar-lo l’any 1988. «Es pretenia que fos una rehabilitació ràpida», remarcava l’historiador, tot i que, finalment, va allargar-se dotze anys. L’expert destaca que, amb la recuperació del patrimoni, el municipi va viure una «gran victòria». Tant va ser així, que l’any 2000 la Generalitat el va declarar Bé Cultural d’Interés Nacional (BCIN) i l’arquitecte, Xavier Olivé, va guanyar el premi del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.
«Va ser una obra monstruosa, molt gran», recorden Olivé i Nolla, que van treballar conjuntament en la recuperació del patrimoni. «Es va buscar la continuïtat artística», afirmaven els professionals. A més, recordaven que la nova pintura del Castell dels Icart, que encara es conserva, va comportar polèmica durant els treballs de rehabilitació: «Va portar controvèrsia política i social», indicava Nolla, «però havíem de fer-ho sota el nostre criteri», afegia Olivé. L’arquitecte encarregat del projecte també mostrava la seva satisfacció amb el fet que «ara es vulgui celebrar»: «Al final es va fer un bon treball, i vol dir que està consolidat», explicava al Diari Més.
Jornades d'història
Ara, el consistori organitzarà unes Jornades dividides en dos dies, que recordaran la rehabilitació i la història dels cinc segles del castell. El dissabte 13 de desembre començarà amb un acompanyament de coneixement, amb visites guiades a les 10.00h i a les 12.00h, que inclouran l’accés al primer pis conservat en estat original, no accessible habitualment, de manera gratuïta. A més, es portarà a terme una conferència per part del Centre d’Estudis Sinibald de Mas, amb l’historiador Joaquim Nolla i l’arquitecte Xavier Olivé.
A la tarda, a partir de les 18.30h, al Pati del Castell s’oferirà un acte institucional de celebració dels 25 anys, amb la reunió d’alguns dels alcaldes que han governat des de la seu municipal. «Tractarem la història, la cultura i la institució, que tantes persones han defensat dedicant el seu temps amb el castell», indicava l’alcalde de Torredembarra, Vale Pino. El batlle, també mencionava la «necessitat de posar en valor la institució», oferint informació sobre un patrimoni que considera «encara desconegut».
L’últim acte serà el dia 19, amb el Festival de Microteatre al Castell La Torrenca, entre les 19.00h i les 21.00h, amb una experiència immersiva realitzada per La Llunàtica Productions per «descobrir el teatre de manera diferent».