Mobilitat
Reoberta la carretera TV-2034 amb 4 km renovats i un pont eixamplat entre Valls i Vilabella
La carretera entre Valls i Vilabella reobre totalment després de 3 milions d’euros en obres per millorar-ne la seguretat
La carretera TV-2034 entre Valls i Vilabella ja està completament oberta al trànsit després de les obres de condicionament executades per la Diputació de Tarragona. Les actuacions han permès millorar de manera substancial la seguretat i la comoditat en un tram per on circulen diàriament prop de 3.400 vehicles.
Els treballs, amb una inversió de 3 milions d’euros, han incidit en 4,1 quilòmetres de via als termes municipals de Valls, Puigpelat i Vilabella. La intervenció ha inclòs l’ampliació de la calçada fins als 8 metres, l’eixamplament del pont sobre el torrent del Caus i la construcció d’una nova rotonda destinada a pacificar i ordenar el trànsit.
A banda d’aquestes millores estructurals, també s’hi ha renovat completament la senyalització horitzontal i vertical, s’han executat cunetes transitables, s’ha reforçat el drenatge de la carretera i s’ha instal·lat enllumenat a la rotonda acabada d’estrenar.
Durant les obres d’eixamplament del pont, la carretera va haver de quedar tallada entre els punts quilomètrics 2 i 2,300, si bé es va habilitar un itinerari alternatiu per garantir la circulació del trànsit rodat.