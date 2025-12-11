Nadal
La primera Fira del Nadal de Cambrils omplirà el Parc del Pinaret de neu
Del 19 al 21 de desembre, Cambrils estrena una Fira de Nadal plena d’activitats, llums i comerç local al Parc del Pinaret
Cambrils es prepara per viure un cap de setmana carregat de neu i esperit festiu amb la primera edició de la Fira de Nadal, que es celebrarà del 19 al 21 de desembre al Parc del Pinaret. L’esdeveniment reunirà una quinzena de parades de comerços locals i un ampli programa d’activitats pensades per a tots els públics, amb l’objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat i atraure visitants durant les festes.
El recinte, totalment ambientat amb elements nadalencs, obrirà portes el divendres 19 de desembre a les 18.30 h amb un gran xou inaugural protagonitzat per Giocattolo i el Circ de Nadal. La cloenda, prevista pel diumenge 21 a les 19 h, oferirà una cercavila, música i una espectacular nevada final que transformarà el parc en un autèntic escenari de conte.
Entre les propostes més destacades hi haurà el trenet de la màgia arrossegat per Rudolf, un fotobox per fer felicitacions creatives, l’espectacle “Cambrils sota la neu”, tallers infantils gratuïts, el concert Christmas Band i un vermut nadalenc amb Dj Nacho Lascasas. Durant el cap de setmana també es lliuraran els premis de dos nous concursos: el de tions, destinat a infants i joves de fins a 16 anys, i el concurs d’il·luminació de balcons. Les bases ja es poden consultar al web www.firanadalcambrils.cat.
Un dels elements més especials de la decoració d’enguany és l’arbre de Nadal de ganxet elaborat pel Club del Tejido de Cambrils, inaugurat ahir coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans. Aquest grup intercultural, que es reuneix al Parc del Pinaret i a l’Eixample Platja, ha dedicat hores de feina per crear una peça única que presidirà la fira.
A més, l’esdeveniment oferirà franges amb reducció de volum per adaptar-se a persones amb autisme i alteracions sensorials: dissabte d’11 a 12 h i de 17 a 18 h, i diumenge d’11 a 12 h. El trenet turístic també funcionarà cada hora des de la Font del Centenari, amb un preu d’1,5 euros per trajecte —gratuït per als infants fins als 5 anys.
Impulsada pel Departament de Promoció Econòmica i integrada en el programa nadalenc municipal, la fira compta amb la col·laboració d’una desena d’entitats i la Unió de Botiguers de Cambrils. Tot plegat, una aposta conjunta perquè el Parc del Pinaret es converteixi durant tres dies en el centre de les festes de Nadal del municipi.