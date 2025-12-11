Policial
Policia Local i Mossos uneixen forces a Vila-seca amb la nova Campanya Grèvol
Ambdos cossos policials intensifiquen la vigilància per protegir el comerç i prevenir delictes durant les festes de Nadal
La setmana passada va arrencar a Vila-seca una nova edició de la Campanya Grèvol, el dispositiu especial de seguretat que es desplega cada Nadal per reforçar la vigilància al municipi. La iniciativa compta amb patrulles conjuntes de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’oferir més protecció al comerç de proximitat i prevenir possibles fets delictius en una de les èpoques de més activitat comercial de l’any.
Durant tota la campanya, els agents visiten un per un els establiments del municipi per donar consells de seguretat, resoldre dubtes i detectar necessitats específiques dels comerciants. Paral·lelament, cada dijous al matí el dispositiu es reforça al Mercat ambulant, on es concentra una gran afluència de persones i on es considera especialment important garantir una presència policial visible.
La Campanya Grèvol complementa les actuacions preventives habituals i s’emmarca dins la col·laboració permanent entre els dos cossos policials. L’objectiu és assegurar un entorn comercial segur i tranquil durant les festes, afavorint que residents i visitants puguin gaudir del Nadal amb confiança.