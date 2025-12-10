Municipal
Vandellòs i Hospitalet de l’Infant aproven un pressupost de gairebé 27 milions d’euros per al 2026
El consistori preveu una vintena d’accions, que rebran 3,1 milions d’inversió per executar-se
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant impulsarà un pressupost de 26.982.020 milions d’euros per al 2026. El gruix d’aquesta quantitat correspondrà pròpiament al mateix consistori, que destinarà 21,6 milions a la gestió, administració i als sous municipals. Per altra banda, 3,1 milions es destinaran a inversions per a la localitat, gairebé una vintena, projectades per començar els seus tràmits o executar-se durant l’any vinent.
Les dues principals accions se centraran en els dos camps de futbol del municipi, un dels quals encara ha de construir-se. Primerament, està prevista la proposta d’un del nou camp de futbol a l’Hospitalet de l’Infant, que obtindrà una inversió 250.000 euros.
Les instal·lacions encara depenen de la licitació de la redacció d’un projecte d’execució i urbanització del solar, però s’espera que es porti a terme durant el 2026. En el cas del segon camp, el de Vandellòs, es transformarà i es reordenaran els espais per fer-lo més accessible i ampliar-lo. Una iniciativa que rebrà 460.000 euros, i que l’Ajuntament començarà a executar a principis d’any, amb uns treballs previstos de set mesos.
Entre altres projectes, també destaquen la millora de l’enllumenat públic, a la qual el consistori dedicarà 200.000 euros i la millora de parcs i jardins municipals, per un total de 230.000. També es desencallaran projectes esperats, com la finalització de les obres de millora del Poblat Hifrensà, que inclouen el pavelló i l’Escola Àster en un pressupost de 253.000 euros, o la redacció del projecte de la Comissaria de la Policia Local, per 56.000 euros.
Una de les principals inversions, a més de la recuperació de projectes pendents, són els arranjaments de carrers i camins, així com la compra de maquinària, equips i vehicles. Unes necessitats en les quals l’Ajuntament dedicarà 840.000 euros per a reforçar la resta de projectes i actuacions municipals. Dins la diversitat de projectes previstos per a l’any vinent, s’integraran la reordenació del pati de l’escola Mestral (140.000 euros), la reforma de la Pista Nova Llum (150.000 euros) o la pavimentació del pavelló esportiu de Vandellòs (115.000 euros).
Congelació d'impostos
El consistori preveu, a més de les actuacions arreu del municipi, un benefici de 3.356.454 milions d’euros, un ingrés d’1,4 milions d’euros més que en l’exercici del 2025. Part dels ingressos previstos, d’acord amb l’Ajuntament, provindran dels impostos directes, que sumaran un aproximat de 12,3 milions d’euros al pressupost del 2026 i deixaran al municipi en positiu. L’Impost de Béns Immobles (IBI) no ho augmentarà durant l’any vinent, i des del consistori destaquen que el 85% del benefici prové de les centrals nuclears, i l’altre 15%, del veïnat.
Entre les noves previsions de les regularitzacions fiscals, també prendrà importància, segons confirmen des de l’Ajuntament, el «nombre considerable» de rebuts de la Taxa de Recollida de Deixalles, atès que l’administració ha notificat un «important nombre d’immobles que no estaven donades d’alta».
Un fet que pot comportar, avisen, la liquidació de les quatre darreres anualitats no cobrades per part de l’Ajuntament. A més, està previst un increment de la recaptació de la Taxa d’Ocupació de la Via Pública per part de subministradores de llum i gas.