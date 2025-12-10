Turisme
El sector turístic de Tarragona creix enguany durant la temporada baixa i frega els 22 milions de pernoctacions
El mercat internacional lidera el creixement amb un 51,% de les estades a la destinació
El sector turístic de la demarcació de Tarragona ha assolit 21.748,664 pernoctacions aquest 2025, un 2,9% més respecte al 2024. La destinació ha crescut especialment en temporada baixa, un 12% entre el gener i el maig, i un 10% de setembre a desembre.
Durant l'estiu, s'ha produït un estancament. La presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona (FEHT), Berta Cabré, ha explicat que els mercats internacionals han liderat aquest creixement, amb un 51,5% de les pernoctacions.
"És una temporada satisfactòria, de consolidació, però no és un any de rècord", ha dit. Per al 2026, la FEHT s'ha marcat els reptes de continuar apostant per la desestacionalització i obrir-se al mercat coreà i recuperar el rus.