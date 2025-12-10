Economia
PortAventura aporta més de 17.200 milions d'euros al PIB de Catalunya des de la seva obertura
Un estudi indica que el parc d'atraccions té un impacte laboral de 10.439 llocs anuals
PortAventura World ha aportat més de 17.200 milions d'euros al PIB català des de la seva posada en marxa el 1995. Aquesta és una de les principals conclusions de l'Estudi d'Impacte Socioeconòmic, elaborat per la consultora PwC, presentat aquest dimecres a la seu de Foment del Treball a Barcelona. El document quantifica per primera vegada la magnitud "real" de la seva contribució a l'economia i l'ocupació del ressort durant els darrers 30 anys. L'informe recull que el parc temàtic ha invertit 1.800 milions d'euros des de la seva obertura i que té un impacte laboral mitjà de 10.439 llocs de treball anuals, dels quals el 91% es concentren a la demarcació de Tarragona.
Els resultats de l'informe evidencien el paper estructural que desenvolupa PortAventura World en l’economia espanyola i catalana. La seva activitat, directa, indirecta, induïda i la generada per la despesa dels visitants, ha suposat gairebé 18.000 milions d'euros de contribució al PIB des de 1995, la qual cosa equival a 600 milions d’euros anuals. El 92% d'aquest impacte econòmic es queda a Tarragona. Això, indiquen, reforça l'arrelament territorial del projecte.
Durant les tres dècades, PortAventura World ha rebut més de 109 milions de visites, "consolidant-se" com a referent de l’oci a Europa. Segons l'informe, el fet que estigui obert 307 dies a l'any ha estat determinant per a la desestacionalització del sector hoteler, comercial i cultural de la Costa Daurada. A més, l'estudi també destaca l'impacte social generat a través de la Fundació PortAventura, amb més de 118.000 infants en situació de vulnerabilitat que participat del Dreams Village.
Finalment, en matèria ambiental, la companyia ha impulsat projectes de referència al sector, com la planta fotovoltaica PortAventura Solar, que genera més de 15 GWh a l'any i evita l'emissió de 6.000 tones de CO₂. De fet, des del 2016 el 99,6% de l'energia del parc procedeix de fonts renovables. La companyia també ha reutilitzat 7,4 milions de m³ d'aigua regenerada, el 28% del consum total. A més, n'ha reduït el consum energètic un 5% l'última dècada.