Urbanisme
Mont-roig del Camp preveu renovar amb un macroprojecte la zona ludicoesportiva
La proposta reorganitzarà els espais del recinte, incloent la reubicació de la pista multiesportiva i la piscina
La zona ludicoesportiva de Mont-roig del Camp patirà una transformació total després de l’aprovació d’un macroprojecte de renovació del recinte. La proposta es portarà a terme amb un pressupost total de 6,1 milions d’euros, i s’executarà en dues fases, distribuïdes en 18 mesos de treballs.
Els canvis previstos, de grans dimensions per reorganitzar la zona, plantegen diverses accions prioritàries, incloent-hi la reubicació de la piscina municipal i de la pista multiesportiva d’estiu. A més, es crearà una nova plaça pública de dos nivells al centre del recinte, i es milloraran els accessos per facilitar els recorreguts entre les instal·lacions.
L’objectiu principal, segons s’estableix al projecte, és «optimitzar l’ús dels espais i integrar aquests equipaments de manera més eficient». Les noves reformes de l’espai previstes també inclouen la millora de les instal·lacions esportives actuals, com ara el velòdrom o les pistes de futbol, que s’unificaran per la zona del bar. S’inclouen el pavelló i les pistes de tennis i pàdel, amb la «intenció d’actualitzar-los i garantir-ne un ús òptim» per a les activitats previstes a partir del 2026.
La fase 1 preveu la part més important del projecte, amb 2.148.391 milions d’euros del pressupost total i deu mesos de treballs projectats. Aquesta part del projecte prioritzarà la urbanització de la nova plaça, anomenada Aureli Escarré, el parc i la piscina, així com la construcció de passadissos perimetrals.
També s’espera la instal·lació de la totalitat de les infraestructures subterrànies dins aquestes àrees per completar les parts més importants i oferir un servei d’aigua, enllumenat, sanejament i telecomunicacions abans de pavimentar la zona i començar amb la fase 2. La nova piscina tindrà dues zones, una infantil i l’altra esportiva amb carrils de natació, així com més mòduls de dutxa i vestidors, zones d’ombra i dos nous accessos.
D’altra banda, la segona fase comprendrà la construcció dels equipaments esportius i d’oci pendents. Entre aquestes figuren l’skate park, la pista esportiva, les reformes al velòdrom i els tancaments perimetrals, juntament amb el control dels accessos. També es construiran una nova zona de cal·listènia, un mirador conjunta amb el velòdrom i s’hi incorporaran pèrgoles amb plaques fotovoltaiques.
Part de la instal·lació d’elements es dedicarà a les dues altures de la nova plaça, que tindrà llocs de descans i nous accessos, així com protecció climàtica. En el cas d’aquesta fase, tindrà la major part del pressupost projectada, 3.532.541 milions d’euros, i suposarà vuit mesos dels 18 contemplats.
Inicis de 2026
Després de la redacció del projecte, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp preveu executar el concurs públic per als treballs a inicis de 2026. Les dates, a més, contemplen portar a terme el projecte el mateix any vinent, per assegurar l’ús de les instal·lacions en termini adequat i «curt»
Entre els treballs, també es milloraran les instal·lacions i entorns d’entitats socials del municipi, com el Casal d’Avis i el Centre de dia l’Onada, on es portaran a terme nous tancaments i accessos, i es crearà una nova terrassa plana, amb baranes de seguretat, accessible des del carrer Aureli Escarré i des de la zona del parc.