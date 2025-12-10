Municipal
L’Ajuntament de Mont-roig canvia els requisits de les Targetes Moneder
Les irregularitats provocaran mesures durant el 2026
L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va aprovar en l’últim ple d’aquest dimarts 9 de desembre la modificació dels requisits que hauran de presentar les famílies del municipi per optar a les Targetes Moneders. La iniciativa, que continua activa a la localitat des del 2020 oferint ajudes a la població en l’àmbit de l’alimentació, ha detectat irregularitats durant aquest passat 2025.
Segons ha explicat la regidora d’Acció Social, Francisca Ortiz, entre les modificacions més destacades es demanarà que les famílies «no tinguin estalvis» i que tots els ingressos estiguin domiciliats en un sol compte, un fet que ja ha provocat «diverses» infraccions. A més, les famílies que vulguin optar a la Targeta «no podran habitar en un immoble il·legal ocupat, ni tindre prestacions socials». Unes mesures que s’han aprovat per unanimitat.
La regidora també ha destacat que, durant l’últim any, 97 famílies han optat al servei de la Targeta Moneder, i en total s’ha oferit ajuda a 249 persones només amb aquesta iniciativa. Respecte al 2026, tot i que la proposta va estar a punt de no incloure’s en els pressupostos, finalment es preveu que ofereixi el «mateix import» per a subvencionar en alimentació, gairebé 110.000, sumats a les ajudes a Creu Roja, que ascendiran a 129.000 durant l’any vinent amb una «previsió justa».