Mobilitat
Altafulla instal·la dos radars de velocitat dins del municipi
La recaptació es destinarà a "reforçar" la seguretat i "finançar" millores en l'espai públic, segons l'Ajuntament
L'Ajuntament d'Altafulla posarà en marxa pròximament dos radars de velocitat dins del municipi. Un dels dispositius s'instal·larà al carrer Marquès de Tamarit (antiga carretera N-340), que connecta Torredembarra amb Altafulla, i l'altre a la Ronda d'Altafulla, prop de l'encreuament amb el carrer de la Cadernera. L'Ajuntament assegura a través d'un comunicat que el carrer Marquès de Tamarit és un eix viari que "multiplica" el volum de trànsit a l'estiu. I que a la Ronda d'Altafulla hi ha un "gruix significatiu de vianants i mitjans de transport". El consistori afirma que la recaptació es destinarà "íntegrament" a "reforçar" la seguretat i "finançar" millores en l'espai públic del municipi.