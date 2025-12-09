Solidaritat
Valls inaugura “Dos Talls”: la nova Cuina Comunitària del Barri Antic
La Comunalitat inaugura un espai destinat a la cohesió social, el consum responsable i l’alimentació saludable.
La Comunalitat de Valls obrirà aquest diumenge 14 de desembre la nova Cuina Comunitària Dos Talls, un espai situat al carrer de la Zeta, 2, que neix per reforçar la vida comunitària del Barri Antic a través de l’alimentació, la sostenibilitat i els projectes col·lectius. La iniciativa és fruit del treball conjunt del Grup de Consum La Bajoca, l’Associació del Barri Antic, l’Associació Egueiro i la Cooperativa Agroecòlegs, que han impulsat un espai inclusiu pensat per dinamitzar el Centre Històric i afavorir la cohesió social.
El projecte ha comptat amb una inversió de gairebé 20.000 euros, finançada parcialment pel Projecte Lliures —impulsat per Òmnium Cultural, Coop57 i ECAS—, pel programa ComunarESS de la Direcció General d’Economia Social i Solidària i Cooperativisme, i amb aportacions del Casal Popular La Turba.
La jornada d’inauguració inclourà tallers i activitats per a totes les edats. L’Escola Popular La Zeta dinamitzarà activitats infantils, el projecte reÚtil organitzarà la Fira del ric-rac, del regal i l’intercanvi, i les Teixidores de Vilaniu oferiran un taller per crear estris de cuina amb llana i ganxet. A més, el projecte gastroetnobotànic Menjamiques impartirà un taller de massapans.
La Cuina Comunitària impulsarà tallers de cuina saludable, activitats de joves amb Egueiro, Olles Populars per a persones en risc d’exclusió social, formacions de productores de La Bajoca amb segell de Venda de Proximitat, tallers de memòria culinària amb Remenant cassoles i berenars saludables amb l’Escola Popular La Zeta.
Dos Talls vol esdevenir també una eina al servei de les entitats sense ànim de lucre de Valls, oferint un espai accessible perquè puguin organitzar tallers, trobades i projectes comunitaris. Amb aquesta vocació, la nova cuina pretén enfortir el teixit associatiu, impulsar l’empoderament veïnal i reforçar la cohesió social.