El CAT assegura haver reduït les pèrdues d'aigua de la seva xarxa fins a un 0,14%, uns 102.500 metres cúbics
L'ens redueix un 66% l'Índex d'Aigua No Registrada
El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) assegura que ha millorat l'eficiència de la xarxa hidràulica que és del 99,86%. Per tant, només es perd un 0,14% de l'aigua injectada. L'ens ha fet públic un estudi de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) dut a terme entre els mesos de gener i desembre de 2024, amb 4.800 dades diàries.
Una de les dades que es recullen és l'Índex d'Aigua No Registrada (ANR), és a dir, el volum d'aigua que es produeix, però no es registra com a consum legítim. L'any passat va ser de 102.522 m3 anuals, el que representa 0,1 hm3 respecte als 74,4 hm3 d'aigua gestionats per l'ens durant l'anterior exercici.
Respecte a l'any anterior, s'ha reduït un 66% quan la quantitat anual va ser de 303.522 m3. L'estudi també inclou recomanacions per mantenir l'alta eficiència de la infraestructura hidràulica. Entre elles, els experts proposen el recalibrat dels cabalímetres que presenten més imprecisió i una campanya d'aforament de tots els dipòsits de regulació del CAT.
Pròximament, el CAT instal·larà més de 150 nous sensors arreu de la xarxa que permetran incrementar la capacitat de monitoratge d'aspectes de qualitat i pròpiament hidràulics. Una inversió que s'emmarca en el pla de digitalització finançat per la Unió Europea a través dels Fons Next Generation EU.