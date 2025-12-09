Gastronomia
Cambrils desplega la seva cuina d’autor a la Val d’Aran amb les jornades gastronòmiques Mar i Muntanya
La cuina cambrilenca aterra a Vielha amb una proposta que uneix Mediterrani i Pirineus a través de plats conjunts i producte de proximitat
Cambrils i la Val d’Aran han presentat a Vielha la primera edició de les jornades gastronòmiques Mar i Muntanya, una iniciativa que uneix dues cuines d’identitat pròpia i que permetrà gaudir, fins al 15 de desembre, de propostes gastronòmiques creades conjuntament per xefs cambrilencs i restaurants aranesos.
La presentació oficial es va celebrar al restaurant Era Coquela i va comptar amb la presència d’autoritats i periodistes especialitzats, que van poder degustar els plats elaborats per Casa Macarrilla 1966, Cal Tendre i Denver. Els seus xefs es van desplaçar fins a Vielha per donar a conèixer la cuina cambrilenca, marcada pel producte de proximitat i la tradició marinera.
De l’1 al 15 de desembre, sis restaurants de la Val d’Aran incorporen a les seves cartes el plat estrella del seu restaurant homònim cambrilenc i una proposta conjunta de mar i muntanya. La iniciativa arriba després de la bona acollida que ja va tenir del 15 al 30 d’octubre a Cambrils, on la fusió entre cuina aranesa i cambrilenca va rebre una resposta molt positiva del públic.
Mar i Muntanya es planteja com un intercanvi culinari bidireccional que permet donar visibilitat al producte i al talent gastronòmic de Cambrils davant un públic ampli, especialment en plena temporada turística i coincidint amb l’inici de la temporada d’esquí a la Val d’Aran.
Durant la presentació es va destacar la qualitat del producte, el nivell tècnic de les propostes i la complementarietat entre les dues cuines, que reforcen una narrativa gastronòmica singular i atractiva. La regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Patricia de Miguel, va subratllar el valor estratègic de la iniciativa: “Aquesta acció ens permet mostrar qui som com a destinació gastronòmica. Cambrils és producte, talent i emoció, i portar-ho a la Val d’Aran en un moment de tanta activitat és una oportunitat immillorable”.