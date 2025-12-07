Successos
Els Bombers fan quatre rescats al medi natural a Tarragona aquest cap de setmana
Els rescats dels Bombers han tingut lloc a Freginals, Ulldemolins, Mas de Barberans i Ulldecona
Els Bombers de la Generalitat han fet més d'una desena de rescats al medi natural aquest cap de setmana, quatre d'ells a la demarcació de Tarragona. Segons ha informat el cos aquest diumenge en un comunicat, a Catalunya han fet almenys dues recerques i nou rescats de muntanya.
Les recerques a la província van tenir lloc dissabte a Freginals (Montsià), on una família s'havia extraviat a la Font d'Andara fent la ruta de la Foradada i se'ls va haver d'ajudar a baixar. El diumenge un caçador es va lesionar a prop de l'ermita de Sant Bartomeu d'Ulldemolins (Priorat) i va ser evacuat fins a l'hospital de Reus.
Una dona es va lesionar mentre caminava pel barranc de la Cova del Garrofer, a Mas de Barberans (Montsià), i va necessitar trasllat fins a l'ambulància. Finalment, un escalador va patir un cop al braç i no va poder acabar la via ferrada que feia a Ulldecona (Montsià) i va haver de ser rescatat amb un gruatge,