Societat
Tarragona: guia pràctica per veure un eclipsi total
La jornada científica i informativa ‘Quan el sol s’amaga’ ha acollit 150 persones al Castell de Falset
Quan succeeix un fenomen poc comú, en concret, un eclipsi, es conten els dies perquè arribi el moment per posar-se les ulleres especials i poder veure com el sol i la lluna s’entrellacen. Durant només un minut, el 12 d’agost del 2026, els dos astres col·lapsaran, cobrint d’obscuritat la província de Tarragona. Tot i que aquest fenomen es podrà tornar a observar excepcionalment el 2 d’agost de 2027 i el 26 de gener de 2028, no es repetirà fins al segle XXII. Per aquest motiu, Tarragona ja té una guia pràctica per fer aquest moment inimitable.
La jornada Quan el sol s’amaga, impulsada per la Diputació de Tarragona, va omplir el Castell de Falset de coneixement amb quatre sessions presentades per deu ponents, dedicades a l’astronomia, l’astroturisme i la ciència que s’amaga darrere el fenomen de l’eclipsi.
Entre les explicacions, el centre de l’atenció va ser l’exposada per l’assessora del Departament de Recerca, Yara Duverger, enfocada en l’organització que dedicaran les administracions i les entitats científiques per coordinar-se abans, durant i després del fenomen durant el 2026, juntament amb el Cos d’Agents Rurals. La llista de prioritats va quedar definida: trobar llocs amb bones vies d’accés i de sortida per evitar aglomeracions i accidents a les carreteres, així com establir «punts preferents d’observació».
Guia preventiva
Les primeres indicacions de la Generalitat situen els municipis d’entre 3.000 i 4.000 habitants, amb bons accessos i punts d’altura suficient per observar l’eclipsi, com els principals favorits del Govern. Duverger destacava la «necessitat de prendre mesures» pel fet que la franja de l’eclipsi no abastarà Barcelona, i això suposarà un «impacte massiu» per a la demarcació. Principalment per les mobilitzacions, no només des de la capital catalana, sinó d’arreu del territori estatal i, fins i tot, amb previsió de desplaçaments internacionals.
A més, l’experta avisava que les sortides dels punts preferents es realitzaran durant els moments de foscor i advertia que, ara mateix, «l’única via amb gran cabal» per afrontar la mobilitat a la província és l’AP-7, que quedarà de saturada «sense coordinació».
Malgrat les advertències, la ponent coincidia amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, qui va concloure l’acte assegurant que suposarà «una gran oportunitat», que comportarà un «increïble impacte econòmic» pel qual el Camp de Tarragona «ha d’estar preparat» perquè no sigui negatiu. És per això que un més dels requisits serà que els municipis escollits puguin «oferir serveis» de restauració o comercials.
Entre la resta de sessions, va destacar la portada a terme pels divulgadors Georgina Serven i Kilian Vindel sobre astroturisme i experimentació. La música feta amb les ones de les estrelles i l’avaluació de l’impacte del turisme que aporta l’astronomia van ser un dels plats forts de l’acte. I les dades donen la raó a la ciència, que va col·laborar amb la promoció turística subratllant l’interès que susciten els esdeveniments únics: el 42% de les persones al món té interès a veure un eclipsi almenys un cop a la seva vida.