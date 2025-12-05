Urbanisme
Montblanc renovarà 20 quilòmetres de camins rurals municipals en mal estat
El projecte proposa l’ampliació dels traçats, l’adequació de trencaaigües i la retirada de residus de fibrociment
L’Ajuntament de Montblanc renovarà 20 quilòmetres de camins agraris al municipi, considerats en «mal estat» o amb necessitats d’alguns trams. El projecte, que encara no s’ha adjudicat a cap empresa per dur a terme els treballs inicials, incorpora la millora d’almenys 18 trams, per alguns dels quals també hi ha ampliacions projectades, fins als 3,5 metres de calçada.
Les millores previstes s’executaran en quatre grups de camins, començant pels traçats del Canar, Pinetell i la Rasa dels Prats. Entre la resta de traçats, destaquen les adequacions del camí de l’Àrea de servei A2 a Mas de Gassol, d’1,8 quilòmetres, i el camí de la Tossa, de 2,2. En total, la superfície que patirà les obres de condicionament afectarà 10.095 metres quadrats. Les obres es podran dur a terme després d’aprovar una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de 138.000 euros, tot i que el pressupost ascendirà a 142.519 euros amb un termini d’execució de tres mesos màxim.
Els principals treballs proposats s’executaran ampliacions dels camins en trams d’amplada inferior a 3 metres, fins a una amplada mitjana de 3,5, així com la millora del nivell dels traçats amb treballs previs, que inclouran la compactació de certs trams. A més, la renovació del material del sòl dels camins es portarà a terme amb àrid reciclat, un substitutiu aprovat per la Generalitat des de l’any 2020, que contempla l’ús de residus de demolició i construcció processats com a hàbils per compactar i renovar camins rurals.
D’altra banda, es revisaran i milloraran els trencaaigües existents i es formaran nous «de forma puntual» on «el bombeig del camí ho necessiti». Aquesta millora concreta ajudarà a mantenir la calçada, sense que els corrents d’aigua de pluja la perjudiquin. L’última acció prevista serà el condicionament de les barreres o sobreamples, tot i que només els de caràcter municipal, «cada 150 o 200 metres de distància entre ells» per permetre l’encreuament de dos vehicles, en especial vehicles d’extinció d’incendis. Les obres també preveuen la retirada de residus de fibrociment en alguns punts, malgrat que dependrà de «com avanci el procés de millora».
Necessitat
«Fa anys que els camins no reben una atenció real», ha assegurat l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, confirmant que el consistori espera licitar el projecte «abans de finals d’any», o si no el període d’espera s’ampliarà «fins al març». La renovació i la millora dels camins agraris del municipi ha estat una de les qüestions més sol·licitades pel veïnat montblanquí, tal com indicava el regidor d’Urbanisme, Gerard Ferré, durant el ple celebrat el passat mes d’octubre. «Per nosaltres serà un alè poder fer aquesta obra i abraçar camins per donar resposta a les necessitats de la gent», fent especial esment a les persones que «han d’accedir a la seva finca o tros, per treballar o viure».
El regidor també «agraïa» la subvenció que permetrà portar a terme els treballs que els permetrà «dignificar» també «les pedanies que actualment estan en mal estat». Un fet, indicava, que «millorarà la mobilitat i preservarà» el territori, també contra els «forts episodis de pluja» d’avui dia amb «fenòmens extrems».