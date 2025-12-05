Salut
L’epidèmia de la grip s’avança a Tarragona, amb el pic de contagis previst per a les festes de Nadal
Els diagnòstics creixen amb rapidesa i gairebé quadrupliquen les dades registrades l’any passat
Enguany la temporada de grip ha arribat abans del previst a Catalunya, un avançament que es viu també al Camp de Tarragona, on els diagnòstics gairebé es quadrupliquen respecte a les mateixes dates de l’any passat.
Es tractaria del volum de casos més alt registrat durant aquesta època de l’any des de la temporada 2022—2023, segons les darreres dades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), corresponents a la setmana del 24 al 30 de novembre.
La incidència estimada actual al territori és de 153 casos cada 100.000 habitants, que equival a un total de 863 diagnòstics, situant-se en el nivell moderat de transmissió.
La majoria d’aquests (363) corresponen a persones d’entre 15 i 44 anys, mentre que la segona franja més afectada seria la de 5 a 14 anys (218). A Catalunya la incidència dobla la de la setmana anterior, amb 11.122 diagnòstics enfront dels 6.006 de la setmana prèvia.
Segons Salut, la variant dominant és la grip A, sobretot entre la població pediàtrica. També s’ha registrat un increment d’altres infeccions respiratòries agudes, acumulant un total de 4.625 casos al Camp de Tarragona i 63.035 a nivell autonòmic.
La predominant és el rinovirus, sovint l’agent causal del refredat comú. La covid, en canvi, es manté estable a nivells baixos de transmissió, amb 9,42 casos per 100.000 habitants.
Sense causa concreta
Segons la subdirectora regional al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Ana Bocio, aquest augment prematur no es pot atribuir a un únic factor, sinó «al comportament natural del virus, que varia en cada temporada».
Així, les previsions del Departament de Salut és que el pic de l’epidèmia arribi d’aquí a tres setmanes, coincidint amb les festes de Nadal. La temporada passada, el nivell màxim de contagis es va assolir el 20 de gener, un mes més tard que enguany. «És una època en què ens trobem molt i en espais tancats, i per això és important vacunar-se», afirma Bocio.
S’obre la vacunació
Enguany, destaca, la campanya de vacunació va arrencar el 22 de setembre, abans que altres temporades, A més, aquest dilluns s’ha obert a tota la població, més enllà dels grups de risc habituals. «Ara mateix al Camp de Tarragona tenim una cobertura de més del 65% en majors de 80 anys i de més de 50% en persones de 70 a 79. És una quantitat més alta que l’any passat a aquestes alçades», subratlla la subdirectora.
Al territori ja s’han administrat prop de 80.000 vacunes, unes 9.500 més que en el mateix període de l’any passat. «Hem de vacunar-nos, no només per nosaltres, sinó per protegir aquelles persones vulnerables que ens envolten», insisteix.