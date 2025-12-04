Seguretat
Vandellòs obligarà a identificar-se per accedir als espais d'emergència de recollida de residus
Els veïns hauran d'accedir als espais d'èmergència amb una app o un clauer
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant controlarà les àrees d’emergència de recollida de residus a la zona costanera, principalment, a través d’identificacions digitals. La mesura, que ha entrat en vigor a inicis d’aquesta setmana, obligarà als veïns que vulguin accedir als espais a registrar-se a l’app Civiwaste, o en cas que prefereixin o no puguin optar a un telèfon mòbil, podran demanar una «clau» física al consistori amb un xip.
El nou control, d’acord amb l’Ajuntament, controlarà inicialment les zones de Masriudoms i de la urbanització de Vanessa Park que romanen tancades per evitar usos indeguts, relacionats amb el llançament de residus irregular. Els espais, denominats «d’emergència», tenen la funció d’oferir una alternativa als veïns que no fan ús del servei habitual del Porta a Porta, o necessiten desfer-se de residus «en moments puntuals».
«A través de càmeres podrem analitzar les situacions i el tipus de residus que es dipositen», explicava la regidora de Medi Ambient, Laura Olmo. Un dels motius han estat algunes infraccions per abocaments il·legals, una en concret que va finalitzar amb una sanció per part del consistori. D’acord amb l’edil, «no hi ha límit d’entrades» a la zona vigilada, però es pretén que l’ús «sigui correcte».