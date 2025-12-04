Sostenibilitat
Valls reforça les empreses en transició energètica amb les CAEs com a epicentre
La Cambra ha mostrat el seu suport amb una jornada informativa sobre mètodes d’estalvi i eficiència
La Cambra de Comerç de Valls va acollir aquest dimecres una jornada per reforçar el suport a les empreses de la província interessades en l’estalvi energètic i en nous mètodes de finançament. Els punts clau i estratègics, que donaven nom a la reunió — Com podem recuperar inversions per generar valor econòmic a l’empresa a través dels CAEs —, van ser l’eficiència que han demostrat al mercat els Certificats d’Estalvi Energètics (CAEs) i la desinformació que existeix per part dels comerços. La sessió també ha posat de manifest el paper estratègic que assumeix la Cambra de Valls com a punt de connexió directe entre les empreses i les Oficines de Transició Energètica del Camp de Tarragona.
«Els CAEs permeten generar retorn econòmic directe a partir de mesures d’estalvi», indicava el responsable de l’Oficina de Transició Energètica Col·legial, Xavier Socias, assegurant que són «una via immediata per finançar projectes d’eficiència i reducció de consums». Els Certificats d’Estalvi permeten a les empreses recuperar diners de les seves inversions en material sostenible o en accions d’estalvi energètic que es justifiquen a la Unió Europea i a la Generalitat. D’aquesta manera, els inversors guanyen CAEs, mentre les empreses obtenen benefici.
Suport
Les Oficines de Transició també han exposat el seu model de gestió i assessorament a les empreses del territori, centrant-se en la província de Tarragona, amb un acompanyament «gratuït, tècnic i imparcial», que ofereix fer informes de necessitat o avaluacions en diferents qüestions sobre estalvi energètic que necessitin els comerços de la zona.
Una col·laboració que el vicepresident de la Cambra de Comerç de Valls, Jordi Andreu, ha qualificat de «necessària» perquè «les empreses que tinguin una consulta» acudeixin a la Cambra de Valls per «canalitzar» les seves demandes amb un servei «pròxim i fàcil». En la sessió, també va intervenir la tècnica de la OTE Cambra Reus, Ivette Moriën, indicant que les OTE tenen la missió de «facilitar decisions» i «convertir la transició energètica en una oportunitat de millora, no en un obstacle» a causa de processos administratius.