Una exposició on la llum és una arquitecta precisa i efímera
Aquest dijous a les 19 h Josep Poblet Ventura inaugura ‘Lux Domus’ al Celler de Vila-seca, un projecte amb recorregut internacional que reivindica la llum com a element constructiu
El Celler de Vila-seca acollirà, des d’aquest dijous, i fins dilluns 8 de desembre, l’exposició Lux Domus, un projecte de l’artista vila-secà Josep Poblet Ventura. Mitjançant projeccions de llum, l’artista aconsegueix recrear una arquitectura que remet a un claustre gòtic, però amb la singularitat que l’element constructiu és intangible: «Lux Domus busca el contrast entre l’arquitectura, que és una cosa molt física, i la llum, que és etèria».
Poblet aconsegueix aquest contrast gràcies a la instal·lació d’un conjunt de pilones equipades amb lents, que a la vegada estan interconnectades entre elles i que generen l’efecte de corbar la llum.
«Després, cadascuna de les pilones té un sistema mecànic pel qual s’obren i es tanquen cada tres minuts. Amb això aconsegueixo que, cada tres minuts, l’arquitectura desapareix i només quedi la llum, de manera que també canvia molt la perspectiva de la sala, en aquest cas, el Celler, que queda més il·luminat». El moment més bonic, explica el Josep, «és quan es tornen a tancar i els arcs tornen a aparèixer».
Aquest projecte va ser presentat amb gran èxit a LLUM BCN a primers de febrer de 2024, on va rebre més de 22.000 visitants. Després, va iniciar un recorregut internacional que el va portar a Ais de Provença i que ha continuat aquest 2025 a Vitòria i Praga. «He portat Lux Domus a llocs molt bonics i espectaculars, però de tots, el Celler de Vila-seca és, sens dubte, el millor», assegura Poblet, tot destacant elements com «la bellesa de l’edifici, la manera com la peça s’adapta a l’espai i el sostre fosc que, per al projecte, és perfecte».
Lux Domus es podrà visitar del 5 al 8 de desembre en horari de 10 a 14 h i de 17 a 20 h, amb entrada lliure. El paper de l’espectador, explica l’artista, és «travessar pel mig de la instal·lació, deambular-hi». Així i tot, l’equip tècnic del Celler ha disposat un conjunt de cadires al voltant dels elements de llum, així com una catifa amb coixins, perquè el públic pugui seure i contemplar el joc arquitectònic tanta estona com vulgui. «Ho hem afegit perquè en altres llocs on he presentat Lux Domus he vist que es dona aquesta conducta, amb persones que s’asseuen o, fins i tot, s’estiren, perquè l’espai genera un clima de molta calma». A més, la instal·lació s’acompanya d’una música «que va molt alineada amb aquests valors».
Josep Poblet és dissenyador i treballa amb la llum, explorant les seves possibilitats com a element escultòric i espacial. Des del seu estudi a Vila-seca impulsa projectes que combinen art, tècnica i sensibilitat contemporània.