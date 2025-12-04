Televisió
Una hamburgueseria d'un poble de Tarragona guanya 'Joc de Cartes' de TV3
El plat estrella va decidir el vencedor, ja que dos dels restaurants van quedar empatats amb la suma dels punts del presentador Marc Ribas
El restaurant OD Burguer de Llorenç del Penedès es va coronar dimecres al vespre com a millor restaurant d'especialitat de Tarragona al programa Joc de Cartes de TV3. El programa conduït pel xef Marc Ribas va ser tens fins al final i l'elecció del plat estrella va ser el que va decantar la balança cap a l'establiment del Baix Penedès.
Els establiments participants van ser Oxygen Gastrobar de Reus amb Xavi Morros com a representant, el primer en oferir l'àpat a la resta de contrincants i al Marc Ribas. El següent en ser jutjat va ser l'OD Burger de Llorenç del Penedès d'Oriol Carbonell, seguit de Pollos Maya de Reus de la Rosa Maria Gassull i per acabar el local Tapepear de Tarragona de Pepe Sánchez.
La tensió va regnar el talent culinari conforme avançava el programa. Alguns dels representants dels restaurants van mostrar que anaven a guanyar i l'estratègia a l'hora de puntuar va ser la seva arma, tot i que no va sortir com van voler.
Segons la classificació provisional, l'OD Burguer encapçalava el rànquing amb un 6,1 seguit de Pollos Maya amb un 5,9, Tapepear amb un 5,7 i Oxygen Bar amb un 5.3. Durant el sopar on es van desvetllar les puntuacions, els ganivets van volar i més d'un es va emportar una decepció al veure que la resta de comensals no havia actuat de forma justa. Tots ells van decidir que no canviar ninguna de les notes atorgades.
Finalment, la puntuació del xef Marc Ribas va deixar la classificació amb un empat amb un 6,4 l'OD Burguer i el Tapepear, seguit del 6,2 de Pollos Maya i del 5,7 d'Oxygen Bar. Per desencallar la classificació, l'elecció del plat estrella va decantar la balança a favor de l'OD Burguer amb la seva hamburguesa triple que va impressionar a Ribas pel seu tamany i sabor. D'aquesta manera, el local de Llorenç del Penedès va ser el gran vencedor de la nit proclamant-se el millor restaurant d'especialitat de Tarragona.