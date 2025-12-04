Cultura
Cambrils reactiva el projecte del Teatre Auditori, que costarà més del previst
La redacció del nou informe actualitzarà l’estat de les instal·lacions, els pressupostos i la necessitat de materials
La Diputació de Tarragona ha aprovat l’atorgament d’una nova subvenció nominativa per «redactar la segona fase del Teatre Auditori» a l’Ajuntament de Cambrils. Un anunci que ha de representar la reactivació del projecte, i que serà independent de l’última revisió prevista el desembre del 2024 per l’anterior equip de govern, que prometia «desencallar» la proposta.
La subvenció aprovada per la Diputació el passat 24 de novembre aportarà més de 150.000 euros al consistori cambrilenc per tornar a revisar l’estat de les instal·lacions, després de gairebé 16 anys amb la primera fase completada (l’exterior) i sense avenços en les següents dos projectades.
La redacció del nou informe, asseguren, es durà a terme per avaluar la necessitat de nous materials, la seua qualitat i per determinar els canvis en el pressupost. Segons s’ha afirmat des del consistori, la primera subvenció per avaluar el projecte no es va assignar i encara resta la distribució interior de les instal·lacions. «Queda determinar quant valdrà», especifiquen, però preveuen que serà més del pressupost previst en les últimes revisions, situat en 8 milions d’euros en la informació aportada per l’Ajuntament de Cambrils durant el desembre del 2024.
El mes de setembre passat, l’alcalde del municipi, Oliver Klein, avançava a l’ACN pistes sobre les pròximes actuacions: «No volem rebaixar la qualitat, però buscarem uns productes més pràctics i una utilització més quotidiana», afirmava l’alcalde. Fins ara, s’han invertit 3 milions d’euros, encara que Klein va concretar que amb «una inversió de 5 milions més podrien obrir-lo al públic».
Ara, podria preveure's una inversió major a causa del mal estat del recinte. El consistori ha destacat actuacions prioritàries com les cobertes, els envans o els lavabos, que «han estat vandalitzats», durant l’última dècada.
Què sabem?
L’Ajuntament de Cambrils va confirmar durant el desembre del 2024 algunes de les actuacions que es durien a terme al Teatre Auditori, tot i que encara no s’han mobilitzat els treballs. D’acord amb el replantejament de les obres previst, el projecte s’havia de dur a terme en tres fases, per «permetre disposar en el municipi d’un espai per programar de manera estable teatre, dansa, música i altres arts escèniques.»
Principalment, l’objectiu era habilitar la sala principal «el més aviat possible» i, posteriorment, continuar amb les altres sales, l’àrea de restauració o el conservatori». A més, plantejava una capacitat de 342 espectadors i de la construcció de dos camerinos i sales de maquillatge.