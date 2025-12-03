Sostenibilitat
El parc eòlic del Baix Camp suma opositors i dos informes negatius a l’espera de la Generalitat
L’entitat veïnal Aturem els molins també ha presentat 2.500 signatures al Govern
L’oposició del parc eòlic del Baix Camp suma forces abans de finalitzar, aquest dimarts, el termini per presentar al·legacions al projecte vinculat a la Generalitat i a les empreses Tesera Energia SL i Mevak Energia.
La plataforma Aturem els molins, creada en els últims dies, ha presentat 2.500 signatures contra la proposta, que planteja la instal·lació de sis aerogeneradors de grans dimensions que s’està tramitant a Montbrió del Camp i Riudecanyes, i afectarà directament amb la línia de connexió energètica a deu municipis amb la finalitat «d’abastir» al polígon petroquímic de la Pobla de Mafumet.
L’entitat opositora ha recollit les queixes veïnals i institucionals, liderant juntament amb els ajuntaments afectats les principals crítiques al projecte per frenar la seva construcció. Paral·lelament, aquest dimarts, l’Ajuntament de Constantí, el grup de la CUP al Camp de Tarragona i l’associació mediambiental GEPEC-EdC van presentar al·legacions durant les últimes hores per mostrar el seu desconfort amb la posada en marxa de la iniciativa.
D’aquesta manera, se sumen als ajuntaments com el de Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs, Riudoms, Botarell i Vila-seca també han fet públic la seva oposició per l’impacte del projecte.
En el cas de Riudoms, a més, va aprovar el dilluns dos informes addicionals, un jurídic i un ambiental, elaborats per experts contractats pel mateix consistori. L’objectiu, d’acord amb l’Ajuntament, és comptar «amb uns informes el més sòlids possibles per rebutjar i aturar el projecte».
Un dels ajuntaments més afectats, Montbrió del Camp, ha valorat «molt positivament» les signatures recollides i «la participació de la resta de consistoris». «De moment només ens hem reunit un cop amb la Generalitat, però pensem que serà clau tornar a reunir-nos», explicava l’alcaldessa de Montbrió, Carmina Blay, al Diari Més.
Entre les queixes, Aturem els molins també ha destacat el paper de les empreses promotores, que «no han fet correctament els estudis d’impacte ambiental, l’afectació sonora o les distàncies de seguretat». A més, apunten que «podria afectar a l’àliga cuabarrada», una espècie en perill a la demarcació.
Afectacions i impacte
El projecte, presentat el passat mes d’octubre, preveu construir sis molins aerogeneradors de 180 metres d’alçada, i una línia elèctrica de 66 kV d’evacuació de gairebé 30 quilòmetres. Més enllà de la instal·lació de les infraestructures generadores, les principals afectacions serien provocades per les 91 torres «de gran format» que es plantegen instal·lar entre els termes municipals de Riudecanyes, Mont-roig del Camp, Cambrils, Vinyols i els Arcs, Riudoms, Vila-seca, la Canonja, Constantí i la Pobla de Mafumet.
Tots els municipis, excepte Cambrils, s’han pronunciat en contra de la proposta, que comportarà la connexió de 27,7 quilòmetres de traçat, 19,6 dels quals serien amb cablejat aeri i 8,1 soterrats. Part del sòl, segons indiquen les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Constantí, figura com «no urbanitzable» i també es preveu la construcció d’una nova subestació per arribar a la SET Repsol.
Connexió amb molta «química» institucional
Des de Repsol, en canvi, asseguren que el projecte «no té res a veure» amb ells, tot i que la indústria química s’ha mostrat preocupada els últims anys per descarbonitzar-se. L’AEQT ha avisat en diverses ocasions que necessita «el triple d’energia» que l’actual. Unes crítiques que també ha assenyalat la CUP en les seves al·legacions.
El portaveu de la plataforma Aturem els molins, Pau Arasa, ha assenyalat que es tracta d’un projecte que, a més, compleix un «frau de llei». «S’ha presentat fraccionat, com a sis projectes diferents, de sis parcs diferents, amb un sol aerogenerador a cada parc, i en realitat és evident que és una unitat», argumentava. A més, destacava els efectes sobre els dos principals motors del Baix Camp: «el turisme i l’agricultura», que quedaran en «perill».
Des de la plataforma insisteixen que «no és un projecte ni normal ni habitual». Són aerogeneradors de grans dimensions que normalment no s’instal·len en terra ferma, sinó al mar, asseguren. A més, per transportar-los i muntar-los, caldrà obrir nous camins, partint petites explotacions agràries que ja no seran «viables».
Per tot això, les cooperatives Montbrió del Camp, Riudecanyes, Riudoms i Cambrils també van presentar al·legacions conjuntament. L’associació GEPEC-EdC, també ha denunciat que els estudis d’impacte ambiental del projecte es mostren «inacabats» i que «no permeten tenir en compte tots els impactes sobre aus i quiròpters», entre altres afectacions.
La principal reclamació per part d’entitats veïnals, mediambientals i consistoris és l’aturada o suspensió de la tramitació actual del projecte davant els «greus perjudicis» als municipis i habitants. Malgrat tot, consideren «clau» dialogar amb el Govern amb les al·legacions traslladades.