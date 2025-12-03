Política
Junts reclama el desdoblament integral de l’N-340 entre Alcanar i l'Hospitalet de l'Infant
La formació aposta per recuperar el paper de la via com a corredor alternatiu a l’AP-7
El grup parlamentari de Junts ha registrat una proposta de resolució al Parlament per exigir al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible un estudi urgent per al desdoblament de la carretera N-340 entre Alcanar i l’Hospitalet de l’Infant, amb l’objectiu de convertir-la en una autovia A-7 de format 2+2 carrils. La iniciativa, impulsada per la diputada Irene Negre, reclama una actuació estructural i estratègica que permeti recuperar el paper de la via com a corredor alternatiu a l’AP-7.
Irene Negre afirma que la situació actual és insostenible: «La N-340 ha quedat convertida en una via lenta i pràcticament inoperativa, amb una línia contínua permanent que impedeix avançaments durant desenes de quilòmetres». El Ministeri va imposar aquestes mesures en un context d’alta accidentalitat que avui ja no és el mateix. «Cal actualitzar criteris i situar la seguretat i la mobilitat real del territori al centre», ha dit.
La proposta subratlla que la N-340 ha estat històricament un dels punts amb més sinistralitat de les Terres de l’Ebre i el Baix Camp, amb 36 morts, 56 ferits greus i 408 ferits lleus entre 2010 i 2025. Tot i això, segons les dades aportades pel Govern, els accidents greus s’han reduït significativament des de 2019, coincidint amb la gratuïtat de l’AP-7 i amb mesures de regulació de trànsit. Aquest nou escenari obre la porta a revaluar les restriccions vigents i a impulsar millores estructurals que facin la via més operativa.
La diputada de Junts també ha subratllat la necessitat que l’N-340 recuperi funcionalitat per evitar episodis de bloqueig territorial. «Quan l’AP-7 es col·lapsa per accidents, obres o alta intensitat de trànsit, les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona queden literalment incomunicats. No ens podem permetre tenir un país que depèn d’una sola via troncal. L’N-340 ha de ser una alternativa eficient», ha manifestat.
Finalment, per Negre, «és hora que l’Estat assumeixi les seves responsabilitats i garanteixi a les Terres de l’Ebre i al Camp de Tarragona les infraestructures que mereixen. No podem continuar amb una carretera infrautilitzada i un territori exposat al col·lapse».