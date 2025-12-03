Televisió
'Joc de cartes' busca el millor restaurant de Tarragona: nou programa aquesta nit a TV3
El programa s’emetrà a les 22.05 h. a TV3 i recorrerà restaurants de Tarragona, Reus i Llorenç del Penedès
La demarcació de Tarragona es converteix aquesta nit en protagonista gastronòmica a TV3 amb l’emissió d’un nou capítol de Joc de cartes, el programa que recorre Catalunya per descobrir les especialitats que defineixen cada restaurant.
La ruta d’avui començarà a Oxygen Gastrobar de Reus amb les seves tapes, passarà per OD Burger de Llorenç del Penedès, continuarà a Pollastres Maya de Reus i finalitzarà a Tapepear de Tarragona, un local de recent obertura que busca sorprendre a la ciutat. El programa s’emetrà a partir de les 22.05 hores a TV3 i a la plataforma 3CAT.
'Joc de cartes' recorre diferents restaurants de la zona per provar les seves especialitats i valorar creativitat, sabor i presentació. Cada episodi se centra en un tipus de cuina o establiment, enfrontant els locals per descobrir quin en destaca més i mereix ser reconegut com el millor de la categoria.