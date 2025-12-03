Mobilitat
Dotze municipis creen un «front comú» per reclamar millores horàries a la línia ferroviària R13
Les institucions preveuen «afegir més ajuntaments» per negociar amb Renfe i Adif
Una dotzena d’ajuntaments i consells comarcals de l’Alt Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès s’aliarà en les reclamacions contra les principals institucions ferroviàries estatals, Renfe i Adif, per reclamar millores a la línia ferroviària R13.
La col·laboració s’ha oficialitzat en una reunió, celebrada aquest dimarts i impulsada per l’Ajuntament de Valls i l’Associació d’Amics del Ferrocarril, a través del consens d’una moció que s’aprovarà als respectius plenaris. A més, els set consistoris, els consells comarcals i les entitats, com l’EMD Picamoixons, sumaran forces per demanar una trobada formal amb Adif, Renfe, Rodalies i el ministeri de Transports.
Les demandes van ser plantejades inicialment pel consistori de Valls, abans de la implantació dels nous horaris a les línies de tren del sud de Catalunya el 22 de novembre. Entre les millores exigides, s’enfoquen en l’augment del servei de trens arreu de les comarques i localitats, entre les que figuren les estacions de Vimbodí-Poblet, l’Espluga de Francolí, Montblanc, Vilaverd, la Riba, Picamoixons, Valls, Nulles i Bràfim, Vilabella, Salomó i Roda de Berà. D’acord amb les institucions, «els quatre trens actuals per sentit no tan sols no són suficients, sinó que no s’adapten en franges horàries a les necessitats de la població».
L’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, criticava precisament la falta de servei en la línia que connecta Lleida i Barcelona, passant pels municipis esmentats: «És una necessitat per a estudiants i treballadors comptar amb més horaris compatibles», indicava el batlle. «Estem contents que Valls hagi donat el primer pas per reivindicar millores, els endarreriments en les obres i la manca d’inversió en manteniment, que fa el servei molt deficitari», ha afirmat Vinya en relació amb el front acordat.
Entre els acords d’aquesta primera reunió, a més de la creació de la plataforma comuna, s’ha establert un termini fins al primer trimestre de 2026 perquè s’atenguin les demandes del territori. En el cas contrari, han assegurat que «es decidiran conjuntament les accions de caràcter reivindicatiu que siguin necessàries». «No pararem fins a aconseguir-ho», exposava l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, subratllant la necessitat de les mesures que, «ara mateix, suposen un greuge comparatiu que afecta la qualitat de vida i la mobilitat de la ciutadania».
A la nova plataforma, a més, s’espera que «s’hi afegeixin més ajuntaments», d’acord amb Vinya, per sumar «interessats que estiguin disconformes amb la situació». El batlle, a més, recordava les deficiències del servei de busos que connecten «de manera insuficient» amb la capital catalana.
Línia en decadència
La línia ferroviària R13, que dona servei a més de 80.000 habitants de diferents comarques diàriament, compta actualment amb quatre trens per sentit i un horari que contempla una sortida, aproximadament, cada dues hores i mitja. Segons reivindiquen els consistoris i entitats demandants, «fa 40 anys (des de 1985 i fins als anys 1990), hi circulaven 12 trens per sentit», assegurant que «hem anat cap enrere». Des del passat 22 de novembre, els consistoris han reclamat «rectificar» sobre els nous horaris establerts per Renfe, que «no cobreixen i no s’adapten al servei necessari» per desplaçar-se a Barcelona.