Ramaderia
Crisi de la pesta porcina: les granges de porcs que hi ha a Tarragona i les Terres de l'Ebre
Tot i que els casos de la pesta porcina africana s'han donat en porcs senglars a la zona de Collserola, la resta de Catalunya està pendent de quins efectes econòmics tindrà la crisi
La crisi de la pesta porcina africana (PPA) continua centrant l’atenció de la Generalitat i dels catalans, més enllà de l’expansió de la malaltia. Tot i que els casos s'han detectat a la zona de Collserola, al Vallès Occidental, la situació preocupa pels efectes econòmics que pot comportar a les explotacions porcines del Camp de Tarragona.
En el cas del Camp de Tarragona, d’acord amb les dades recollides del Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) de la Generalitat de Catalunya, consten 156 explotacions porcines i figuren gairebé 700 granges repartides per la província, tenint en compte també el Baix Penedès.
El municipi on més explotacions s’acumulen és Alcover, que compta amb 10 instal·lacions, de les quals nou són per a la producció i reproducció intensiva porcina i també un escorxador. Piles és el segon municipi amb més explotacions, totes intensives, amb vuit. La segueixen Reus, Riudoms i Vilabella (Alt Camp), amb set instal·lacions de divers tipus. Altres municipis que figuren al registre són l’Espluga de Francolí (6), la Selva del Camp, Santa Coloma de Queralt i Bràfim (5) o Cambrils (4), entre gairebé tots els municipis del Camp de Tarragona que tenen almenys una instal·lació dedicada al sector porcí.
En el cas de les Terres de l'Ebre, els municipis que compten amb més explotacions porcines o escorxadors són Ulldecona (24), Masdenverge (19) Tortosa (18) i Batea (16). La comarca del Montsià és la que més explotacions porcines té (100), seguida de la Terra Alta (53), el Baix Ebre (36) i la Ribera d'Ebre (34).
Encara no s’ha determinat com serà l’impacte econòmic dins el sector, i malgrat que no s’han establert mesures preventives, des de les entitats ramaderes preveuen una possible desinversió en àmbit internacional, «obligant» als pagesos a vendre «el restant a Espanya i la Unió Europea».
Cal tenir en compte que només el 5% dels brots de pesta porcina africana declarats en 14 països de la Unió Europea aquest 2025 han afectat granges, segons dades de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les seves sigles en anglès) facilitades a l’ACN. L’agència de la UE fa una crida a respectar les restriccions pel brot de pesta porcina africana (PPA) en senglars salvatges a Catalunya i demana «prudència».