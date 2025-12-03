La Contra Cultural
Apropar-se a l'autisme amb ulleres de realitat virtual per experimentar allò que és difícil d’explicar
Alumnes de l’escola La Canaleta de Vila-seca fan servir ulleres de realitat virtual per experimentar com se sent un infant amb TEA quan se sent sobreestimulat
El passat dimecres, 26 de novembre, els nens i nenes de l’escola La Canaleta de Vila-seca van rebre a l’aula Tània Molero Aranda, investigadora del departament de Pedagogia de la URV i membre del grup de recerca ARGET (Apply Research Group in Education and Technology), que treballa en l’àmbit de la tecnologia i l’educació. La Tània es va acostar fins al centre per dirgir una sessió pensada perquè els infants entenguin, de manera experièncial, la realitat que viuen els companys que pateixen Trastorn de l’Espectre Autista (TEA).
Ho va fer de la mà d’Astafanias, entitat que treballa oferint suport i acompanyament a infants, joves i adults amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies. «A l’escola treballen al voltant de les diversitats, i enguany els alumnes de tercer estan treballant sobre l’autisme. Això, i el fet de tenir un company amb aquest trastorn, va fer que contactessin amb Astafanias, entitat amb qui jo també tinc relació, per mirar de fer una petita formació amb els nens i nenes», explica la Tània.
Durant la sessió, la investigadora de la URV va plantejar quatre racons o tallers experiencials. Un, centrat en els talents, pensat per desfer el mite que totes les persones autistes tenen algun talent excepcional i fer aflorar els talents que tots tenim, com a éssers individuals. També va preparar dos racons d’expressió no verbal: l’un, mitjançant gestos, i l’altre mitjançant pictogrames, perquè els alumnes entenguessin que hi ha diverses maneres de comunicar-nos i que, de vegades, aquestes no són un llenguatge universal. El racó que va despertar més expectació, però, va ser el de les ulleres de realitat virtual. Mitjançant aquest dispositiu, els nens i nenes van poder experimentar el que sent un infant amb autisme quan se sent sobreestimulat. El vídeo que se’ls mostrava, i que es pot veure també a YouTube (Autism TMI Virtual Reality Experience) mostra l’experiència d’un infant amb TEA en un centre comercial.
Astafanias ha portat aquest experiment amb realitat virtual a altres àmbits, com és el de la seguretat (a l’Escola de Policia de Catalunya de Mollet del Vallès, per exemple). La seva voluntat és que aquestes sessions amb infants es puguin repetir en altres escoles.